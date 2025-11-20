Le gel et la neige arrivent, les pneus hiver aussi dans 34 départements

Depuis le 1er novembre, les véhicules circulant dans des communes montagneuses de 34 départements doivent être équipés de pneus hiver, de chaînes à neige ou de chaussettes à neige ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Depuis le 1er novembre, les véhicules circulant dans des communes montagneuses de 34 départements doivent être équipés de pneus hiver, de chaînes à neige ou de chaussettes à neige, rappelle jeudi le ministère des Transports, alors que la France connaît sa première semaine de conditions hivernales.

Les pneus hiver sont marqués de la norme 3PMSF ("three peak mountain snow flake"), et leur obligation s'impose jusqu'au 31 mars pour tous les véhicules légers, véhicules utilitaires, poids lourds, autocars, autobus et camping-cars dans ces zones, indique le ministère dans la présentation de son dispositif 2025 de viabilité hivernale.

Les pneus 3PMSF sont identifiables par la présence du marquage d'un "symbole alpin", illustré par une montagne à 3 pics contenant un flocon de neige.

Les communes des zones montagneuses concernées par cette obligation, situées en Corse, dans les Alpes, le Massif central, le Jura, les Vosges et les Pyrénées, sont définies par arrêté préfectoral et signalées par des panneaux de signalisation. Elles sont aussi accessibles sur le site internet de la sécurité routière.

Selon Météo-France, l'arrivée d'une masse d'air polaire avec des températures inférieures aux normales de saison conduit à une accentuation des phénomènes hivernaux cette semaine, avec un risque de neige et de verglas.

Samedi devrait être la journée la plus froide avec -1°C à Paris, -4°C au Mans et à Clermont-Ferrand, -6°C à Nancy.

La Chaîne Météo prévient de son côté que la neige pourra descendre jusqu'en plaine, tandis que les massifs connaîtront un "nouvel apport conséquent, en particulier les Pyrénées".

"Cette séquence hivernale, classique mais marquée pour un mois de novembre, impose une vigilance accrue sur l'ensemble du quart sud-est et des zones de montagne, où le froid, la neige et le vent se combineront pour produire des conditions de circulation parfois difficiles", ajoute la chaîne info.

Lors d'un épisode neigeux, les gestionnaires d'autoroutes et de routes nationales sont en capacité d'agir 24 heures sur 24, mais sur les autres axes routiers, les interventions de déneigement ne peuvent avoir lieu que de 06H00 à 21H00, rappelle le ministère.

L'Etat dispose de 7.500 agents pour le service hivernal, plus de 6.000 camions équipés de lames et de saleuses ou d'engins spéciaux et entre 400.000 et 800.000 tonnes de sel sont mobilisées chaque année.