Le géant chinois de la tech Tencent dépasse les attentes avec un bond de 16% de son bénéfice en 2025

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le géant chinois de l’Internet Tencent a annoncé mercredi une hausse de 16% de son bénéfice net annuel, les jeux vidéo restant son principal moteur d’activité alors même que l’entreprise intensifie ses efforts dans le domaine de l’IA.

Tencent a indiqué que le bénéfice net pour 2025 s’était élevé à 224,8 milliards de yuans (28,31 milliards d'euros), dépassant les attentes des analystes sondés par Bloomberg,qui prévoyaient 221,9 milliards de yuans.

Basée à Shenzhen, dans le sud de la Chine, l'entreprise est le plus grand éditeur de jeux vidéos au monde et rivalise avec d'autres géants chinois comme Alibaba, Baidu et Bytedance dans la création d'outils en intelligence artificielle (IA).

"Nous avons maintenu des taux de croissance solides en 2025, car les capacités de l’IA ont amélioré le ciblage de nos publicités et favorisé un engagement accru dans nos jeux", a rapporté le PDG Ma Huateng dans un communiqué.

"Nos activités principales, très résilientes et fortement génératrices de liquidités, nous fournissent les ressources nécessaires pour financer l’augmentation de nos investissements dans l’IA".

Tencent s'est récemment lancé dans le domaine des agents IA, des outils qui exécutent des tâches réelles,avec son application WorkBuddy.

Lancé ce mois-ci, Workbuddy constitue une incursion dans un domaine que certains considèrent comme la prochaine étape de la technologie IA après les chatbots comme ChatGPT.

Tencent possède le studio Riot Games, l'éditeur de "League of Legends", jeu vidéo très populaire dans le milieu de l'esport, mais est également présent dans d’autres secteurs, du cloud au divertissement.

Jusqu’à présent, l'entreprise était considérée comme un acteur prudent en matière d’IA, mais M. Ma a récemment promis d’augmenter les investissements dans ce domaine, le qualifiant de "seul secteur qui mérite d’être investi".

Ces dernières années, l’entreprise a notamment cherché à intégrer l’IA à WeChat, l’application multifonction qu’elle opère et qui est largement utilisée en Chine.

Elle est également l'un des géants chinois de la tech qui se sont lancés dans une course pour tirer parti du succès OpenClaw dans le pays, une plateforme d’agents d’IA créée par un programmeur autrichien.

Tencent et ses concurrents proposent une installation simplifiée et des offres de programmation abordables pour aider les utilisateurs à héberger des agents OpenClaw sur des serveurs cloud.

La question de savoir si les investissements de Tencent dans des groupes de jeux vidéo américains et finlandais représentent un risque pour la sécurité nationale est une question débattue à la Maison-blanche, selon un rapport du Financial Times.

Les discussions autour de ses participations dans Epic Games, créateur de "Fortnite", Riot Games et Supercell portent sur les implications pour la protection des données des utilisateurs américains, a indiqué le quotidien britannique, citant des personnes au fait du dossier.

Tencent n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP pour cet article.