Le géant automobile chinois BYD va ouvrir un centre européen en Hongrie

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le géant automobile chinois BYD a annoncé jeudi l'ouverture d'un centre européen en Hongrie, avec à la clé la promesse de 2.000 créations de postes, renforçant ainsi sa présence dans le pays d'Europe centrale.

BYD "a décidé d'implanter son siège social européen et son centre de développement à Budapest", un investissement total de 100 milliards de forints (248 millions d'euros), a déclaré le gouvernement hongrois dans un communiqué, après une conférence de presse du Premier ministre Viktor Orban et du PDG Wang Chuanfu.

Le groupe est déjà implanté en Hongrie où il doit ouvrir d'ici fin 2025 sa première usine européenne de production de voitures électriques.

Ce site est dans le viseur de la Commission européenne qui aurait lancé une enquête sur de possibles subventions chinoises, selon des médias.

Défenseur d'une stratégie d'ouverture vers l'est, Viktor Orban a resserré les liens du pays d'Europe centrale avec Pékin depuis son retour au pouvoir en 2010. Il avait reçu l'an dernier le président chinois Xi Jinping.

Rappelant que la Hongrie accueille déjà de nombreux constructeurs automobiles, notamment allemands, le dirigeant nationaliste a salué le "saut qualitatif" que représente l'annonce de BYD et "l'intense" phase des relations sino-hongroises.

Pour le pdg de BYD, "c'est une nouvelle étape dans la coopération" de deux pays.

Le centre "sera une plaque tournante essentielle pour le marché européen", agissant dans "la vente et le service après-vente, la certification et les essais des véhicules, ainsi que la conception et le développement des modèles adaptés au marché local", a précisé M. Chuanfu.

A sa création en 1995, BYD --qui adopte le slogan anglais "Build Your Dreams"-- était spécialisé dans la conception et la fabrication de batteries. En pleine expansion, il est devenu le sixième constructeur automobile mondial en 2024, avec 4,2 millions de voitures vendues (dont 10% à l'étranger).

Mais les tensions géopolitiques et commerciales, sur fond de guerre commerciale lancée par l'administration Trump, pourraient compliquer la tâche du géant chinois qui a bénéficié des largesses de Pékin injectées dans le secteur.

BYD a dépassé pour la première fois le groupe américain Tesla en 2024 sur le marché mondial de la voiture électrique.