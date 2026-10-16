Le G7 va lancer des exercices visant à se prémunir contre les cyberattaques liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation de Katayama au paragraphe 3)

par Leika Kihara

Les ministres des Finances du G7 ont convenu d’organiser des exercices de simulation pour se prémunir contre les cyberattaques basées sur l’IA, a déclaré la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, alors que les décideurs politiques cherchent de plus en plus à coordonner leurs réponses face aux risques croissants en matière de cybersécurité.

Cet accord fait suite à l'avertissement lancé cette semaine par le Fonds monétaire international (FMI) , selon lequel la confiance pourrait être ébranlée par une cyberattaque utilisant l'IA visant un service essentiel d'une institution financière.

“Les adjoints aux ministres des Finances du G7 avaient discuté de l’idée d’organiser des exercices sur table consacrés à l’IA de pointe, ce qui a été approuvé au niveau ministériel,” a déclaré Mme Katayama aux journalistes jeudi.

Elle a fait ces déclarations après avoir assisté à une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des économies avancées du G7, organisée en marge de l’assemblée annuelle du FMI à Bangkok, la capitale thaïlandaise.

Ce projet comprendra des simulations élaborées par les autorités financières du G7 afin de tester leur capacité à réagir à des cyberattaques menées par l’IA, a précisé un responsable du ministère japonais des Finances qui a assisté à la réunion des responsables financiers.

Les résultats permettront de tester l’efficacité des protocoles existants et serviront à réviser les manuels afin de mieux faire face à de tels incidents, a déclaré ce responsable aux journalistes.

Les exercices menés par les ministères des Finances et les banques centrales du G7 pourraient inclure des institutions financières privées en fonction de la nature des simulations, a ajouté ce responsable.

Les régulateurs bancaires du monde entier redoublent d’efforts pour contenir les risques croissants liés à l’IA, a rapporté Reuters , certains soulignant que des cyberattaques contre des banques ou des agents malveillants pourraient compromettre la stabilité financière mondiale.

Parmi elles figure la Banque d’Angleterre , qui travaille avec les banques sur des options approfondies de reprise après sinistre informatique, a déclaré jeudi son vice-gouverneur, ajoutant qu’elles ne pouvaient plus partir du principe que leurs défenses étaient à l’abri des cyberattaques basées sur l’IA.