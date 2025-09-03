Le funiculaire de Lisbonne déraille, au moins trois morts et 20 blessés

(Actualisé avec déclarations de la police et des pompiers)

Le funiculaire de Gloria à Lisbonne, l'une des attractions touristiques de la capitale du Portugal, a déraillé et s'est écrasé mercredi faisant au mois trois morts et une vingtaine de blessés, ont déclaré les services de secours.

Une photo prise sur place montre un wagon du funiculaire écrasé au sol, les secouristes tirant des personnes hors de la carcasse de tôles.

La cause de l'accident n'était pas connue dans l'immédiat.

