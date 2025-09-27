 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Français Titouan Leduc arrêté lors de l'escalade du plus haut gratte-ciel de l'UE, à Varsovie
information fournie par AFP 27/09/2025 à 16:25

Le grimpeur français Titouan Leduc escalade à mains nues et sans protection la Varso Tower, le plus haut gratte-ciel de l'Union européenne, à Varsovie, le 27 septembre 2025 en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Le grimpeur français Titouan Leduc, 24 ans, a été arrêté samedi par la police lors de l'escalade - à mains nues et sans protection - du plus haut gratte-ciel de l'Union européenne, à Varsovie, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Varso Tower culmine à 310 mètres au-dessus de la capitale polonaise et est le plus haut bâtiment de l'Union européenne.

Le grimpeur urbain a été interpellé sur son toit, à 230 mètres de hauteur, avant de pouvoir atteindre l'antenne haute de 80 mètres qui le surplombe.

Après avoir été arrêté - l'ascension étant illégale - il a été emmené, menottes aux poignets, dans une voiture de police.

Lors de son ascension, observée par des dizaines de badauds, les pompiers ont installé un périmètre de sécurité et déployé trois grands matelas de sauvetage.

"C'est une tour toute récente, qui a été construite il n'y a pas longtemps et (...) je serais le premier à passer dessus et c'est quelque chose d'assez excitant, d'assez palpitant", avait déclaré M. Leduc dans un entretien accordé à l'AFP avant son ascension.

Le grimpeur français Titouan Leduc avant son ascension de la Varso Tower, le plus haut gratte-ciel de l'Union européenne, à Varsovie, le 27 septembre 2025 en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

"Jusqu'à présent, la tour la plus haute que j'ai grimpée", en 2021, "c'est la tour Montparnasse à Paris, qui fait 210 mètres", a dit le grimpeur.

"Dans ma tête, là, actuellement je n'ai pas le droit à l'erreur. C'est arriver en haut. C'est la victoire ou la mort. Soit tu arrives en haut, soit tu tombes", avait-t-il encore affirmé avant l'ascension.

