Le FMI prévoit une croissance mondiale stable en 2026, entre essor de l'IA et tensions commerciales

par David Lawder

Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé de nouveau lundi ses prévisions de croissance mondiale pour 2026, les entreprises et les économies s'adaptant aux droits de douane américains qui se sont assouplis ces derniers mois, tandis qu'un essor continu des investissements dans l'IA a alimenté la richesse des actifs et les attentes de gains de productivité.

Dans son actualisation des "Perspectives de l'économie mondiale", le FMI prévoit une croissance du PIB mondial de 3,3% en 2026, soit une hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à sa précédente estimation en octobre. Ce chiffre est identique à la croissance de 3,3% prévue pour 2025, qui dépassera également de 0,1 point de pourcentage l'estimation d'octobre, a indiqué le FMI.

Le FMI prévoit une croissance de 3,2% en 2027, inchangée par rapport à ses précédentes prévisions. L'organisme a relevé ses taux de croissance mondiale depuis juillet dernier en réponse aux accords commerciaux qui ont permis de réduire les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, lesquels avaient atteint leur pic en avril 2025.

"Nous constatons que la croissance mondiale reste assez résiliente", a déclaré à la presse le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, ajoutant que les prévisions de croissance du Fonds pour 2025 et 2026 dépassent désormais celles établies en octobre 2024, avant que Donald Trump ne soit réélu pour un second mandat.

"En un sens, l'économie mondiale se remet des perturbations commerciales et douanières de 2025 et s'en sort mieux que ce que nous avions prévu avant que tout cela ne commence", a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas.

Le chef économiste a indiqué que les entreprises ont pu s'adapter à la hausse des droits de douane américains en réorganisant leurs chaînes d'approvisionnement, tandis que les accords commerciaux ont permis de réduire certains droits de douane et que la Chine a réorienté ses exportations vers des marchés autres que les États-Unis. Les dernières prévisions du FMI tablent sur un taux effectif de droits de douane américain de 18,5%, contre environ 25% dans les prévisions du Fonds d'avril 2025.

L'organisme prévoit une croissance américaine de 2,4% en 2026, soit une hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport à octobre, en partie portée par l'impulsion donnée par des investissements massifs dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA), notamment les centres de données, les semiconducteurs IA puissante et l'énergie. Le FMI a légèrement abaissé ses prévisions de croissance pour 2027 d'un dixième de point, à 2,0%.

Le FMI a également indiqué que les investissements technologiques stimulaient l'activité en Espagne, dont les prévisions de croissance du PIB pour 2026 ont été revues à la hausse de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 2,3%, ainsi qu'en Grande-Bretagne, où le FMI a maintenu ses prévisions inchangées à 1,3% pour 2026.

Pierre-Olivier Gourinchas a déclaré que l'essor de l'IA comporte des risques d'inflation accrue s'il se poursuit à ce rythme effréné. Il a toutefois ajouté que si les gains de productivité et les profits attendus grâce à l'IA ne se concrétisent pas, cela pourrait entraîner une correction des valorisations élevées, ce qui pourrait freiner la demande.

Le rapport du FMI classe l'IA parmi les risques susceptibles d'entraîner une baisse, au même titre que les perturbations des chaînes d'approvisionnement et des marchés dues aux tensions géopolitiques et à la recrudescence des différends commerciaux.

Une décision de la Cour suprême contre les droits de douane imposés par Donald Trump en vertu d'une loi sur les sanctions d'urgence, attendue dans les prochains jours ou les prochaines semaines, "injecterait une nouvelle dose d'incertitude en matière de politique commerciale dans l'économie mondiale" si le locataire de la Maison blanche venait à réintroduire de nouveaux droits de douane sous le couvert d'autres lois commerciales, a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas.

Mais le FMI a déclaré que l'IA représente un atout considérable pour l'économie mondiale si la vague d'investissements conduit à une adoption rapide et à des gains de productivité qui stimulent le dynamisme des entreprises et l'innovation.

En conséquence, la croissance mondiale pourrait être stimulée jusqu'à 0,3 point de pourcentage en 2026 et de 0,1 à 0,8 point de pourcentage par an à moyen terme, en fonction de la vitesse d'adoption et des progrès en matière de préparation à l'IA à l'échelle mondiale.

Parmi les prévisions concernant les autres grandes économies, le FMI estime que la croissance chinoise devrait atteindre 4,5% en 2026, en baisse par rapport à une performance meilleure que prévu de 5,0% en 2025, mais en hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport aux estimations d'octobre. Cette révision à la hausse tient compte d'une réduction de 10 points de pourcentage des droits de douane américains sur les produits chinois pendant un an, ainsi que de la poursuite du détournement des exportations vers d'autres marchés tels que l'Asie du Sud-Est et l'Europe.

Selon Pierre-Olivier Gourinchas, la Chine risque de se retrouver confrontée à des politiques commerciales plus protectionnistes si elle ne développe pas un modèle de croissance plus équilibré, reposant moins sur les exportations et davantage sur la demande intérieure.

Le FMI prévoit une croissance de 1,3% pour la zone euro en 2026, en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à ses estimations d'octobre, grâce à l'augmentation des dépenses publiques en Allemagne et aux bonnes performances de l'Espagne et de l'Irlande. L'organisme maintient ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2027 à 1,4%, soulignant que les hausses prévues des dépenses en matière de défense européennes ne se concrétiseront que dans les prochaines années.

Le Japon a également bénéficié d'une légère révision à la hausse de ses prévisions de croissance pour 2026 en raison du plan de relance budgétaire de son nouveau gouvernement.

Le Brésil fait toutefois figure d'exception notable, avec un recul de 0,3 point de pourcentage depuis octobre de son taux de croissance pour 2026, à 1,6%. Les responsables du FMI ont attribué cet abaissement principalement au resserrement de la politique monétaire nécessaire pour lutter contre la flambée inflationniste de l'année dernière.

Le FMI a indiqué que, globalement, l'inflation devrait continuer de baisser, passant de 4,1% en 2025 à 3,8% en 2026 et à 3,4% en 2027. Pierre-Olivier Gourinchas a déclaré que cela laissait une marge de manœuvre pour une politique monétaire plus accommodante qui contribuerait à soutenir la croissance.

(Rédigé par David Lawder ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)