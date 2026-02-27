Le FMI estime qu'il est essentiel que l'Ukraine poursuive les réformes convenues dans le cadre d'un prêt de 8,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le conseil d'administration du FMI a approuvé le nouveau prêt jeudi

(Ajoute des détails de la réunion d'information) par Andrea Shalal

Le chef de la mission du Fonds monétaire international pour l'Ukraine a déclaré vendredi qu'il était essentiel que les autorités ukrainiennes mettent en œuvre les réformes structurelles convenues dans le cadre d'un nouveau prêt de 8,1 milliards de dollars approuvé par le conseil d'administration du FMI jeudi.

Gavin Gray a déclaré aux journalistes que l'Ukraine avait accepté d'adopter une série de réformes dans le cadre du nouveau prêt, y compris un ensemble de mesures fiscales concernant le seuil de sa taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à adopter d'ici la fin du mois de mars. Selon M. Gray, plus tôt ces changements entreront en vigueur, mieux ce sera.

"Les besoins en dépenses de l'Ukraine devraient rester très élevés, mais la politique budgétaire doit tenir compte des contraintes financières existantes", a déclaré M. Gray aux journalistes.

"Le financement, la sécurité nationale, la reconstruction et la protection sociale nécessiteront le soutien des partenaires extérieurs, mais cela ne suffira pas, et l'Ukraine devra également faire davantage pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et mobiliser les recettes nationales à court terme", a-t-il ajouté.

M. Gray a déclaré que l'objectif de l'Ukraine ( ) n'était pas d'augmenter les impôts pour le petit groupe de contribuables qui en paient déjà, mais de combler les lacunes qui permettent à d'autres d'éviter de payer des impôts en opérant dans l'économie souterraine, ce qui leur donne un avantage injuste par rapport aux entreprises conformes et constitue un "obstacle à la croissance à long terme "

Les modifications apportées à la TVA et aux mesures fiscales visent à résoudre un autre problème majeur, à savoir les lacunes douanières qui désavantagent les entreprises nationales sur le plan de la concurrence, a déclaré M.Gray. Les autorités ukrainiennes ont également prévu de relever le seuil de la TVA afin de s'assurer qu'il ne porte pas préjudice aux petites entreprises légitimes.

"De notre point de vue, nous n'aurons pas de problème si ce seuil augmente, tant qu'il ne dépasse pas 85 000 euros, ce qui est exigé par les réglementations de l'UE", a déclaré M. Gray, ajoutant que les entreprises et les autorités fiscales avaient besoin de temps pour se préparer.

M. Gray a déclaré qu'il était difficile d'estimer l'augmentation potentielle des recettes et qu'elle dépendrait du seuil.

Il a également souligné la nécessité pour l'Ukraine de renforcer le gouvernement et de lutter contre la corruption, des réformes essentielles pour son ambition de rejoindre l'Union européenne, de conserver la confiance des donateurs et d'attirer les investissements étrangers.

"Les perspectives de croissance de l'Ukraine après la guerre dépendent fortement de l'amélioration de la gouvernance", a-t-il déclaré.

Le chef adjoint de la mission, Trevor Lessard , a déclaré aux journalistes que le FMI suivait de près les informations selon lesquelles certains détenteurs d'obligations en dollars de l'Ukraine qui avaient accepté une restructuration antérieurecherchaient des moyens d'obtenir de meilleures conditions, craignant que la restructuration de décembre ne les désavantage.

Le prêt actuel ne prévoit pas de paiements supplémentaires au titre du service de la dette, mais le FMI modifiera son approche si nécessaire, a déclaré M. Lessard.