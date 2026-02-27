Le FMI approuve un prêt de $8,1 mds à l'Ukraine

par Andrea Shalal

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait approuvé un prêt de 8,1 milliards de dollars (6,86 milliards d'euros) sur quatre ans pour l'Ukraine, dont 1,5 milliard serait versé immédiatement.

Le FMI a déclaré que le nouvel accord sur un programme de prêt pour l'Ukraine contribuerait à ancrer un programme d'aide internationale de 136,5 milliards de dollars accordé à ce pays déchiré par une guerre qui est entré cette semaine dans sa cinquième année.

Ce nouveau prêt, qui remplace un programme de 15,5 milliards de dollars approuvé en 2023, aidera Kyiv à maintenir la stabilité économique de l'Ukraine et à assurer la continuité des dépenses publiques, a déclaré le FMI.

La Première ministre ukrainienne, Ioulia Svyrydenko, a salué le prêt du FMI comme s'inscrivant dans un cadre financier plus large qui permettrait de combler le déficit budgétaire.

"Il est très important pour nous que, dans le contexte d'une cinquième année de guerre totale et d'attaques systématiques contre le secteur énergétique, l'Ukraine ait obtenu le soutien financier international de ses partenaires et les ressources nécessaires au fonctionnement stable de l'Etat", a-t-elle écrit sur Telegram.

La Banque mondiale, l'Union européenne, les Nations unies et le gouvernement ukrainien ont publié cette semaine un nouveau rapport qui estime le coût de la reconstruction de l'Ukraine à 588 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que le prêt du FMI permettrait de résoudre le problème de la balance des paiements de l'Ukraine et de rétablir la viabilité à moyen terme, tout en améliorant les perspectives de reconstruction et de croissance après la fin de la guerre et en facilitant les démarches de l'Ukraine pour adhérer à l'Union européenne.

"L'Ukraine et son peuple ont traversé une guerre longue et dévastatrice pendant plus de quatre ans avec une résilience remarquable", a-t-elle déclaré dans un communiqué, saluant le travail accompli par les autorités ukrainiennes pour maintenir la stabilité macroéconomique et financière globale, stimuler les recettes intérieures et faire avancer certaines réformes essentielles.

Les responsables se sont engagés à "s'attaquer aux obstacles de longue date à la croissance", notamment en poursuivant leurs efforts pour lutter contre la corruption, lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, réformer les marchés de l'énergie et renforcer les infrastructures des marchés financiers, a ajouté Kristalina Georgieva.

Le programme serait "rapidement réajusté" en cas de succès des négociations de paix, a-t-elle indiqué.

