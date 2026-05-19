Le fils du fondateur de Mango arrêté dans le cadre de l'enquête sur la mort de son père

Le fils d'Isak Andic, fondateur du groupe espagnol de prêt-à-porter Mango, a été arrêté mardi dans le cadre de l'enquête sur la mort de son père en décembre 2024, survenue après une chute lors d'une sortie en montagne, ont annoncé les Mossos d'Esquadra, la police catalane.

Un porte-parole de la famille a déclaré que Jonathan Andic était interrogé par les enquêteurs, mais n'a pas donné plus de détails.

Isak Andic est décédé après avoir fait une chute de plus de 100 mètres alors qu'il effectuait une randonnée en famille dans la montagne de Montserrat, près de Barcelone.

La famille avait déclaré l'année dernière qu'elle était convaincue de l'innocence de Jonathan Andic après que plusieurs médias locaux eurent rapporté qu'il faisait l'objet d'une enquête pour homicide présumé en raison des déclarations contradictoires qu'il avait faites en tant que témoin.

(Reportage Corina Pons et Joan Faus, version française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)