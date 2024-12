information fournie par So Foot • 17/12/2024 à 00:13

Le fils adoptif de Christophe Galtier condamné à deux ans de prison avec sursis

Vu et pris.

Déféré devant le Tribunal correctionnel de Marseille, John Valovic-Galtier, le fils adoptif de Christophe Galtier, a été condamné ce lundi à deux ans de prison avec sursis et 300 000 euros d’amende pour « escroquerie en bande organisée, exercice illégal de la profession d’agent sportif et blanchiment ». La société créée par John Valovic-Galtier, Player Agency, ainsi que la société lyonnaise Score Agencies reposaient, selon le tribunal, sur un même modèle irrégulier : d’un côté un conseiller non-titulaire de la carte professionnelle qui effectuaient les démarches aboutissant à la conclusion d’un contrat de transfert grâce à son réseau ou son expérience professionnelle, de l’autre des agents de joueurs officiels mais inactifs dans les négociations et n’intervenant qu’à la signature du transfert…

