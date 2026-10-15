Le film « Whalefall » explore en profondeur les liens père-fils à travers une histoire de baleines

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par Danielle Broadway

Pour Austin Abrams, le film de survie « Whalefall » de Disney ( DIS.N 20th Century Studios) ne se résume pas à l’histoire d’un jeune homme piégé à l’intérieur d’un énorme cachalot.

« Je pense que ce qui… a suscité mon intérêt, c’est cette histoire complètement folle où l’on se fait avaler par une baleine », a déclaré à Reuters l’acteur de la série « Euphoria ».

Cependant, ce qui a retenu l’attention d’Abrams, c’est la relation père-fils complexe qui est au cœur de l’histoire.

« Whalefall », qui sort en salles vendredi, suit Jay Gardiner, interprété par Abrams, un jeune homme qui plonge au large de la côte centrale de Californie à la recherche de la dépouille de son père, avant d’être avalé par un énorme cachalot.

Avec seulement une heure d’oxygène restante, Jay se rend compte que les leçons sévères que son père lui a enseignées sur l’océan et la plongée pourraient bien être sa seule chance de survie.

Le film, réalisé par Brian Duffield, qui a coécrit le scénario avec Daniel Kraus, est adapté du roman éponyme de ce dernier.

Abrams partage l’affiche avec Josh Brolin, qui incarne le père de Jay, Mitt Gardiner.

« L’amour que le père porte à son fils, ou que le fils porte à son père, ne manque pas », a déclaré Brolin. « C’est simplement le moment où leurs chemins se croisent dans leurs vies respectives. »

À travers une série de flashbacks, le film explore le lien tumultueux entre Jay et Mitt, révélant comment la volonté implacable de Mitt de faire partager à son fils son obsession pour l’océan a contribué à alimenter leur relation complexe.

Kraus a expliqué que l’idée de « Whalefall » lui était venue d’une vidéo virale montrant une baleine à bosse faisant surface près d’un kayakiste, qui s’était brièvement retrouvé dans la bouche de l’animal.

Ses recherches l’ont conduit vers les cachalots, dont la gorge est suffisamment large pour avaler des proies telles que des calmars géants ou, dans le cas de son roman, un être humain.

« C’est donc cela qui a inspiré l’intrigue », a ajouté Kraus, précisant que le film a véritablement pris forme lorsqu’il a décidé de le centrer sur une dynamique parent-enfant.