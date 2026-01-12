Le film "Une bataille après l'autre" récompensé aux Golden Globes

Le long-métrage "Une bataille après l'autre" a remporté dimanche soir à Los Angeles le Golden Globe de meilleure comédie ou comédie musicale, tandis que "Hamnet" a été sacré meilleur film dramatique, au cours d'une cérémonie ayant marqué le coup d'envoi de la saison des récompenses de l'industrie à Hollywood.

Si les votants aux Golden Globes ne sont pas les mêmes qu'aux Oscars, lesquels auront lieu en mars, la cérémonie permet souvent de mettre en lumière les favoris aux fameuses statuettes.

"Hamnet", réalisé par Chloe Zhao, a aussi vu son interprète principale, Jessie Buckley, être distinguée avec le Golden Globe de meilleure actrice dans un film dramatique.

Les prix de meilleure réalisation et de meilleur scénario sont revenus à Paul Thomas Anderson, pour "Une bataille après l'autre". Teyana Taylor a été sacrée meilleur second rôle féminin dans une comédie ou comédie musicale pour sa prestation dans le film.

Timothée Chalamet a triomphé dans l'une des catégories les plus disputées, celle de meilleur acteur dans une comédie ou comédie musicale, pour son rôle de pongiste professionnel dans "Marty Supreme". Leonardo DiCaprio et George Clooney figuraient notamment parmi ses rivaux pour la récompense.

A l'affiche de "L'Agent secret", Wagner Moura a été désigné meilleur acteur dans un film dramatique.

