 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le film "Une bataille après l'autre" récompensé aux Golden Globes
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 06:05

Le long-métrage "Une bataille après l'autre" a remporté dimanche soir à Los Angeles le Golden Globe de meilleure comédie ou comédie musicale, tandis que "Hamnet" a été sacré meilleur film dramatique, au cours d'une cérémonie ayant marqué le coup d'envoi de la saison des récompenses de l'industrie à Hollywood.

Si les votants aux Golden Globes ne sont pas les mêmes qu'aux Oscars, lesquels auront lieu en mars, la cérémonie permet souvent de mettre en lumière les favoris aux fameuses statuettes.

"Hamnet", réalisé par Chloe Zhao, a aussi vu son interprète principale, Jessie Buckley, être distinguée avec le Golden Globe de meilleure actrice dans un film dramatique.

Les prix de meilleure réalisation et de meilleur scénario sont revenus à Paul Thomas Anderson, pour "Une bataille après l'autre". Teyana Taylor a été sacrée meilleur second rôle féminin dans une comédie ou comédie musicale pour sa prestation dans le film.

Timothée Chalamet a triomphé dans l'une des catégories les plus disputées, celle de meilleur acteur dans une comédie ou comédie musicale, pour son rôle de pongiste professionnel dans "Marty Supreme". Leonardo DiCaprio et George Clooney figuraient notamment parmi ses rivaux pour la récompense.

A l'affiche de "L'Agent secret", Wagner Moura a été désigné meilleur acteur dans un film dramatique.

(Lisa Richwine et Danielle Broadway; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo du Nasdaq est affiché sur le site de la bourse du Nasdaq à New York
    Le rythme va s'accélérer sur les marchés
    information fournie par Reuters 12.01.2026 07:13 

    Après une brève accalmie liée aux fêtes de fin d'année, les marchés et l'actualité sont de retour sur le devant de la scène, et le rythme devrait encore s'accélérer. Des nouvelles concernant presque tous les grands thèmes de l'année sont attendues, de l'intelligence ... Lire la suite

  • De gauche à droite: la productrice américaine Sara Murphy, l'actrice américaine Teyana Taylor, le réalisateur américain Paul Thomas Anderson et l'actrice américaine Chase Infiniti, recompensés par le Golden Globe de la meilleure comédie pour "Une bataille après l'autre", lors de la cérémonie des Golden Globes à Beverly Hills, le 11 janvier 2026 ( AFP / Etienne Laurent )
    Les Golden Globes conquis par "Une bataille après l'autre"
    information fournie par AFP 12.01.2026 06:09 

    La fresque sur les dérives extrémistes des Etats-Unis, "Une bataille après l'autre", a triomphé aux Golden Globes dimanche, avec quatre récompenses qui ont confirmé son statut d'ultra-favori en vue des Oscars dans deux mois. Le film a remporté les prix de la meilleure ... Lire la suite

  • Combinaison de photos créée le 11 janvier 2026 montrant à gauche le président cubain Miguel Diaz-Canel et à droite le président américain Donald Trump ( AFP / Mauro PIMENTEL )
    Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane
    information fournie par AFP 12.01.2026 06:00 

    Donald Trump a durci le ton contre Cuba dimanche et exhorté le pays caribéen à accepter "avant qu'il ne soit trop tard" un "accord" dont il n'a pas précisé la nature, suscitant la colère de son homologue à La Havane. "Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination ... Lire la suite

  • Photo prise le 12 mars 2025 de la coque endommagée du pétrolier MV Stena Immaculate à l'ancre en mer du Nord, après avoir été heurté la veille par le porte-conteneurs MV Solong au large de Withernsea, à l'est de l'Angleterre ( AFP / STR )
    Après une rare collision en mer du Nord, le capitaine russe d'un porte-conteneurs jugé à Londres
    information fournie par AFP 12.01.2026 05:36 

    La collision entre un porte-conteneurs et un pétrolier en mer du Nord avait fait un mort et provoqué de spectaculaires incendies en mars 2025: le capitaine russe du porte-conteneurs est jugé à partir de lundi à Londres pour homicide involontaire par négligence ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank