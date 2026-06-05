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Le FC Metz tient son nouveau coach
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 12:18

Le FC Metz tient son nouveau coach

Le FC Metz tient son nouveau coach

À force de faire l’ascenseur chaque saison, c’est plutôt un commercial de chez Otis qu’il fallait recruter. Mais bon, laissons la chance au produit. Le FC Metz a annoncé l’arrivée de son nouvel entraîneur, Luc Holt z. Le Luxembourgeois de 56 ans s’est engagé pour deux saisons en Moselle . Il succède donc à Benoît Tavenot qui a terminé sa pige sans remporter la moindr victoire en Ligue 1.

Wëllkomm Coach ! 🇱🇺 pic.twitter.com/d7WxOQavdS…

EM pour SOFOOT.com

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