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Le FC Gueugnon éclaboussé par un scandale de viols sur mineurs
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 10:47

Le FC Gueugnon éclaboussé par un scandale de viols sur mineurs

Le FC Gueugnon éclaboussé par un scandale de viols sur mineurs

Glaçant. Aujourd’hui installé en Régional 1, le FC Gueugnon est revenu sur le devant de la scène, mais pas pour les bonnes raisons. Dans une enquête publiée par le Journal de Saône-et-Loire (JSL) dimanche dernier, on apprend qu’ un ancien dirigeant a commis plusieurs agressions sexuelles et viols sur des joueurs mineurs dans les années 1980 .

« C ’était le tâteur de couilles »

Les révélations du quotidien régional, qui a enquêté pendant un an, sont parties d’un roman, Tata , publié par l’autrice gueugnonnaise Valérie Perrin. Elle y dépeint notamment un personnage baptisé « Charpie », un notable qui aurait agressé sexuellement un enfant du club de foot local en toute impunité, protégé par son statut. En réalité, « Charpie » existait bel et bien et, selon les informations du JSL, aurait été un ex-dirigeant du FC Gueugnon . L’imparfait est de rigueur car l’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, est mort en 2014 à l’âge de 83 ans .…

JD pour SOFOOT.com

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