Bordeaux poursuit sa belle série de victoires
Bordeaux 2-0 Dinan-Léhon
Buts : Openda (62 e et 90 e +5) pour les Girondins
Le grand Bordeaux est-il de retour ?…
La France affrontera le Sénégal le 16 juin prochain pour son premier match de la coupe du monde de football 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochains et sera organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Le coup d'envoi de la ... Lire la suite
Inter 4-0 Côme Buts : Martinez (11 e ), Thuram (59 e ), Çalhanoglu (80 e ) et Augusto (86 e ) Une chose est certaine, Alvaro Morata n’était pas le meilleur attaquant de cet Inter-Côme.… FC pour SOFOOT.com
Nantes 1-2 Lens Buts : El-Arabi (38 e ) pour les Canaris // Thauvin (34 e ) et Saïd (81 e ) pour les Sang et Or Qui sait quel impact ce Nantes–Lens aura dans le grand film de la Ligue 1 2025-26 ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, les Sang et ... Lire la suite
Préparez vos congés pour le mois de juin ! Au lendemain du tirage au sort des groupes pour la Coupe du monde 2026, la Fifa a levé le voile sur le programme complet des 104 rencontres prévues cet été sur le continent nord-américain.… FL pour SOFOOT.com
