Bordeaux poursuit sa belle série de victoires
information fournie par So Foot 06/12/2025 à 20:01

Bordeaux poursuit sa belle série de victoires

Bordeaux poursuit sa belle série de victoires

Bordeaux 2-0 Dinan-Léhon

Buts : Openda (62 e et 90 e +5) pour les Girondins

Le grand Bordeaux est-il de retour ?…

FL pour SOFOOT.com

