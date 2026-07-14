Le discours poignant de Franck Raviot

Le groupe vit bien. À l’approche de sa demi-finale contre l’Espagne, l’équipe de France avant un anniversaire à célébrer ce dimanche : celui de Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens . Une occasion saisie par celui qui occupe le poste depuis 2010 pour se livrer devant tout le groupe. « Je vais vous faire part de sentiments. Des sentiments très profonds, très sincères et très honnêtes. Le plaisir que j’ai d’être parmi vous aujourd’hui est inestimable, sincèrement , a-t-il affirmé face à des Bleus captivés. Mais le plaisir ne sera que bonifié, amplifié et magnifié dans deux jours après la demi-finale de la Coupe du monde. Ce que j’espère très sincèrement, c’est de vous voir heureux, très heureux. »

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TB pour SOFOOT.com