Imbroglio autour du médecin du Sénégal
L’heure est aux règlements de compte. Depuis l’élimination cruelle face à la Belgique, rien ne va plus autour de la sélection sénégalaise. Quelques jours après que le sélectionneur Pape Thiaw ait été démis de ses fonctions, le président de la Fédération Abdoulaye Fall a dressé le bilan lors d’une conférence de presse ce lundi. Une prise de parole au cours de laquelle il a remis en cause le médecin qui accompagnait Sadio Mané et consorts aux États-Unis .
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