 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Imbroglio autour du médecin du Sénégal
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 09:51

Imbroglio autour du médecin du Sénégal

Imbroglio autour du médecin du Sénégal

L’heure est aux règlements de compte. Depuis l’élimination cruelle face à la Belgique, rien ne va plus autour de la sélection sénégalaise. Quelques jours après que le sélectionneur Pape Thiaw ait été démis de ses fonctions, le président de la Fédération Abdoulaye Fall a dressé le bilan lors d’une conférence de presse ce lundi. Une prise de parole au cours de laquelle il a remis en cause le médecin qui accompagnait Sadio Mané et consorts aux États-Unis .

Embed t.co…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Bleus vont enfin jouer au frais
    Les Bleus vont enfin jouer au frais
    information fournie par So Foot 14.07.2026 10:39 

    Après la canicule et les orages, l’équipe de France va enfin découvrir le bonheur d’avoir une météo normale dans cette Coupe du monde. Pour la première fois dans ce Mondial, les Bleus vont disputer un match dans un stade climatisé. Ce mardi soir, la demi-finale ... Lire la suite

  • Hugo Lloris vibre pour les Bleus
    Hugo Lloris vibre pour les Bleus
    information fournie par So Foot 14.07.2026 10:29 

    L’ancien patron est fier. Exilé à Los Angeles, Hugo Lloris vit sa première Coupe du monde dans la peau d’un spectateur après avoir notamment participé aux deux dernières finales du tournoi. Ce qui ne l’empêche pas de soutenir l’équipe de France, qu’il se réjouit ... Lire la suite

  • France-Espagne : don't stop the patrie
    France-Espagne : don't stop the patrie
    information fournie par So Foot 14.07.2026 10:01 

    La France ne célèbre pas simplement sa fête nationale, ce mardi : elle a aussi rendez-vous en demi-finale de Coupe du monde, à Dallas, dans une revanche face à l'Espagne. Loin des discours de haine qui la suivent de semaine en semaine. Kylian Mbappé, le nez encore ... Lire la suite

  • Le discours poignant de Franck Raviot
    Le discours poignant de Franck Raviot
    information fournie par So Foot 14.07.2026 09:23 

    Le groupe vit bien. À l’approche de sa demi-finale contre l’Espagne, l’équipe de France avant un anniversaire à célébrer ce dimanche : celui de Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens . Une occasion saisie par celui qui occupe le poste depuis 2010 pour se livrer ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank