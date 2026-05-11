Le discours de Pierrick Capelle avant la retraite

Sortez les mouchoirs. Le SCO a officialisé son maintien en Ligue 1 après un match nul contre Strasbourg (1-1). Après ses 322 matchs avec Angers, Pierrick Capelle a tiré sa révérence d’une passe décisive pour Goduine Koyalipou. Pour sa dernière à Raymond-Kopa, le milieu est sorti en pleurs en fin de match, donnant le brassard de capitaine à Abdoulaye Bamba, lui aussi futur retraité.

Les deux scoïstes ont ensuite entamé un tour d’honneur avec leurs familles. « Une décennie pour le diamant… Merci les gars ! » , avait brandi le kop de la butte avant la rencontre. « Il y a beaucoup d’émotions ce soir, parce que c’est la fin de quelque chose, mais ce n’est que du bonheur, a déclamé Pierrick Capelle devant son public après la rencontre. Soyons heureux de tout ce qu’on a vécu, ensembles. Il y a eu des très bons moments, des moments compliqués, mais ça m’a persuadé que c’est dans l’adversité qu’on créé des liens forts. Avec Abdou, on a créé des liens de frères. […] Je vous aime. » …

UL pour SOFOOT.com