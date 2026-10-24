Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en visite en Chine

Le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong Un s'est rendu samedi en Chine en empruntant un pont tout juste ouvert entre les deux pays, a-t-on appris d'un responsable gouvernemental sud-coréen.

Kim est arrivé dans la ville chinoise de Dandong en empruntant un pont au-dessus du fleuve Yalu, a ajouté ce responsable s'exprimant sous le sceau de l'anonymat.

Il a été accueilli dans cette ville frontalière par le Premier ministre chinois, Li Qiang, a rapporté l'agence sud-coréenne Yonhap.

On ignore s'il rencontrera le président chinois Xi Jinping.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Long de trois kilomètres, le Nouveau Pont du fleuve Yalu été inauguré ce mois-ci avec un long retard sur le calendrier initial. Il constitue désormais la plus importante liaison terrestre entre la Corée du Nord et la Chine.

Son ouverture doit permettre de relancer les relations commerciales entre les deux pays après des années de perturbations dues à des tensions diplomatiques et aux effets de la pandémie de COVID-19. Elle illustre aussi le réchauffement en cours entre la Chine et la Corée du Nord, dont les dirigeants ont participé à deux sommets lors des 13 derniers mois.

(Joyce Lee et Brenda Goh à Séoul, Eduardo Baptista à Pékin, version française Bertrand Boucey)