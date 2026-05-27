information fournie par Boursorama avec AFP • 27/05/2026 à 12:50

Le directeur général de Tod's quitte le roi des mocassins

( AFP / VINCENZO PINTO )

John Galantic a démissionné de son poste de directeur général de Tod's après avoir passé moins de deux ans dans ses fonctions, a annoncé mercredi le chausseur de luxe italien, confirmant des informations de presse.

Ancien de Chanel, l'Américain avait pris la relève du fondateur de Tod's Diego Della Valle en septembre 2024. Il est parti pour raisons personnelles, a indiqué une porte-parole de Tod's.

Diego Della Valle reste président du conseil d'administration du groupe, qui possède également la marque Hogan, plus sportive, et la griffe française Roger Vivier.

Tod's n'a pas indiqué si John Galantic serait remplacé.

Le groupe Tod's, connu pour ses mocassins à picots, est détenu à 54% par la famille Della Valle et à 36% par L Catterton, un fonds d'investissement associé au géant du luxe LVMH.