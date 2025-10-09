information fournie par Boursorama avec AFP • 09/10/2025 à 15:43

Le directeur général de Leboncoin Antoine Jouteau quitte ses fonctions

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le directeur général de Leboncoin Antoine Jouteau a quitté ses fonctions "pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels", a annoncé jeudi le site des petites annonces entre particuliers via un communiqué.

Entré en 2009 dans l'entreprise en tant que directeur du développement commercial, Antoine Jouteau avait déjà été directeur général du site Leboncoin de 2015 à 2022 avant de passer en août 2022 à la tête de sa maison mère et multinationale norvégienne spécialiste des annonces en ligne Adevinta.

Fin octobre 2024, après la prise de contrôle d'Adevinta par des sociétés d'investissement, M. Jouteau était redevenu directeur général de Leboncoin.

C'est désormais Jacob Aqraou, président exécutif du conseil d'administration d’Adevinta, qui "travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction, tout en menant la recherche d’un successeur pour Antoine (Jouteau)", selon ce communiqué.

Leboncoin est le deuxième site le plus visité en France, derrière l'américain Amazon et avant le chinois Temu, selon le dernier baromètre de Médiamétrie et de la Fevad (Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance).

La plateforme, qui revendique 30 millions d’utilisateurs uniques chaque mois, comprend 5 marques: Leboncoin, Agriaffaires, MachineryZone, Truckscorner et L'argus.

En France, Leboncoin emploie 1.500 personnes, a indiqué à l'AFP l'entreprise qui n'a pas souhaité communiquer sur son chiffre d'affaires.