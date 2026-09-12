Le directeur général d'Anthropic exhorte les entreprises spécialisées dans l'IA à ralentir le développement de leurs modèles face aux craintes d'une utilisation abusive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires de Musk et d'Altman, d'autres citations d'Amodei et des informations contextuelles sur les inquiétudes liées à l'IA)

* Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, exprime ses inquiétudes dans un long essai

* Elon Musk et Sam Altman se déclarent d'accord avec Amodei

* Amodei appelle à une coordination en matière de sécurité à l'échelle du secteur

* Il soutient les mesures visant à préserver l'avance des États-Unis sur la Chine en matière d'IA

par Anusha Shah

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé les entreprises du secteur de l’IA à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, face aux craintes grandissantes d’une utilisation abusive de l’intelligence artificielle. Il a présenté un cadre en trois étapes visant à modérer le développement et à gagner du temps pour gérer les risques associés.

“Nous devons ralentir le rythme auquel nous améliorons les capacités des modèles d’IA. Les progrès sembleront toujours rapides, et nous devons utiliser à bon escient le temps que nous gagnerons,” a écrit Amodei dans un long essai , publié samedi sur X.

Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont tous deux déclaré dans des publications sur X qu’ils partageaient l’avis d’Amodei.

Le plan en trois étapes d’Amodei prévoit la mise en place d’évaluateurs indépendants au sein des principales entreprises d’IA, une coordination entre les entreprises pionnières du secteur pour établir des normes de sécurité et limiter le développement incontrôlé de l’IA, ainsi qu’une coopération internationale pour gérer les risques liés à l’IA.

Il a rendu son essai public après qu’Anthropic, une entreprise basée à San Francisco, a publié jeudi un rapport de renseignement sur les menaces détaillant comment plusieurs acteurs avaient utilisé ses modèles d’IA "Claude" pour des activités allant du développement d’armes et des cyberopérations à la surveillance et à la fraude.

Amodei a souligné la capacité croissante de l’IA à s’améliorer d’elle-même, mettant en avant les inquiétudes de longue date quant au fait qu’elle dépasse la capacité humaine à contrôler son fonctionnement, ainsi que le récent incident impliquant OpenAI et Hugging Face, comme principales raisons de freiner les avancées des modèles.

“ELLE VA TOUS NOUS TUER”

L’inquiétude concernant les dangers potentiels de l’IA s’est accrue cette semaine lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné en déclarant que "les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie".

Plusieurs dirigeants d’OpenAI ont suggéré que les principaux laboratoires devraient être prêts à coordonner un ralentissement volontaire si nécessaire, afin de renforcer la confiance dans leurs mesures de sécurité.

Anthropic s’est positionné comme le laboratoire de pointe le plus soucieux de la sécurité, mais n’est pas à l’abri de ces inquiétudes. La semaine dernière, il a révélé un nouvel incident au cours duquel un modèle d’IA a piraté des systèmes externes, après un incident survenu en juillet au cours duquel certains de ses modèles "Claude" avaient piraté les systèmes de trois entreprises lors de tests de cybersécurité.

“Compte tenu de l’accélération du développement des capacités de l’IA, je crains que d’ici 6 à 12 mois, un tel essaim ne soit capable de prendre le contrôle de l’ensemble d’Internet, causant potentiellement des centaines de milliards de dollars de dommages,” a écrit M. Amodei.

M. Amodei a précisé qu’il ne demandait pas l’arrêt de l’entraînement des modèles ni du progrès technique, mais qu’il souhaitait s’assurer que les entreprises prennent le temps nécessaire pour harmoniser et sécuriser leurs modèles, et que des évaluateurs tiers vérifient ces mesures.

INTRODUCTIONS EN BOURSE

Mais il y a également d’énormes sommes d’argent en jeu pour rester en tête. OpenAI et Anthropic se préparent toutes deux à des introductions en bourse spectaculaires. Chaque nouvelle capacité peut contribuer à justifier de futurs tours de table, des engagements en matière d’infrastructure ou des introductions en bourse.

Dans le cadre du dispositif qu’il propose, Amodei a indiqué qu’Anthropic mettrait en place des évaluateurs tiers permanents au sein des entreprises pionnières de l’IA, dotés d’un accès aux outils pertinents et aux processus internes d’évaluation des risques.

À l’instar d’Anthropic, OpenAI s’engagera également à disposer d’"évaluateurs indépendants bénéficiant d’un accès similaire à celui des employés", a déclaré Sam Altman samedi.

Reuters a rapporté la semaine dernière qu’un essaim d’agents OpenAI rebelles avait piraté un site web allemand, et l’avait transformé en forum de discussion pour d’autres agents d’IA, les responsables du créateur de ChatGPT ayant gardé cet incident secret alors que les dirigeants étaient aux prises avec les répercussions de la violation, en juillet, du référentiel open source Hugging Face .

De nombreux incidents au cours desquels des agents IA issus de développeurs tels qu'OpenAI ont piraté ou tenté d'accéder à des systèmes externes ont renforcé les inquiétudes concernant la capacité croissante des modèles d'IA et la capacité des développeurs à les maîtriser.

M. Amodei a déclaré que les entreprises spécialisées dans l’IA devraient collaborer de manière volontaire pour établir des normes, alors qu’un nombre croissant de législateurs américains réclament de nouvelles règles pour régir les systèmes d’IA.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA CHINE

Une approche coordonnée, a ajouté M. Amodei, permettrait aux principales entreprises américaines du secteur de l’IA de mener les recherches et de mettre en place les mesures de sécurité nécessaires sans se mettre en situation de désavantage concurrentiel. M. Amodei a indiqué qu’une telle approche nécessiterait probablement des dérogations de concurrence ciblées aux États-Unis afin d’autoriser la collaboration dans certains domaines.

M. Amodei a déclaré que tout ralentissement de la part des pays à régime démocratique devrait se limiter à préserver l’avance des entreprises américaines de l’IA sur la Chine, arguant qu’un avantage chinois dans ce domaine poserait des risques pour la sécurité nationale des États-Unis.

“Le rythme de progression au sein des démocraties sera limité par l’avance dont disposent les entreprises américaines sur les régimes autoritaires, principalement le Parti communiste chinois,” a écrit M. Amodei.

Amodei a appelé à des contrôles plus stricts sur les puces d’IA de pointe, la distillation de modèles et le vol de poids de modèles afin d’empêcher la Chine de réduire l’écart.

“Je pense que tous les laboratoires de pointe devraient s’associer au gouvernement pour formaliser le concept d’évaluateurs permanents intégrés, afin de mieux prévenir et documenter les incidents d’alignement interne tels que ceux qui se sont produits ces derniers mois, et de mettre en œuvre une réglementation visant à maintenir un équilibre entre les capacités et la sécurité,” a écrit Amodei.