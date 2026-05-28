Le directeur de Fidelity International en Chine démissionne après un an de mandat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Selena Li

James Sun, directeur de Fidelity International pour la Chine, a quitté la société, a annoncé jeudi le gestionnaire d'actifs, après avoir occupé ce poste pendant environ un an.

M. Sun, un vétéran des fonds chinois qui avait été nommé directeur général pour diriger la société de gestion de fonds chinois de la firme britannique en mai dernier, est parti pour « raisons personnelles », a déclaré Damien Mooney, directeur de Fidelity pour l'Asie hors Japon, au personnel, ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier.

Edmond Tan, ancien responsable des finances et de la stratégie de la filiale chinoise, a été nommé directeur général par intérim et rendra compte à M. Mooney, avec effet immédiat, selon un communiqué de la société.

Sous la direction de Sun, la filiale chinoise a obtenu l'autorisation de lancer le premier fonds de retraite à objectif de rendement détenu par des étrangers sur le marché. Elle a également lancé le premier fonds de reconnaissance mutuelle entre la Chine continentale et Hong Kong de la société, a indiqué cette dernière.

Ce changement de direction au sein de l'une des rares sociétés de gestion de fonds entièrement détenues par des étrangers sur le marché intervient après que son concurrent britannique Schroders a annoncé la semaine dernière avoir vendu l'ensemble de ses produits de fonds communs de placement à Neuberger Berman.

La filiale chinoise de Fidelity gérait 4,5 milliards de yuans (663,10 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) d'actifs à la fin du mois de mars, soit une petite fraction de ses actifs sous gestion mondiaux, qui s'élèvent à 1 060 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).

(1 $ = 6,7863 yuans renminbi)