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Le diesel à un prix record aux Etats-Unis, à 5,85 dollars le gallon
information fournie par Boursorama avec AFP 04/09/2026 à 15:37
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( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

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Le diesel, carburant des poids lourds et tracteurs aux Etats-Unis, a atteint vendredi un niveau record à 5,85 dollars (5 euros) le gallon (3,8 litres), selon les relevés de l'association automobile américaine qui font référence.

Le précédent record remontait à 2022, contrecoup de l'invasion russe de l'Ukraine.

Les prix de l'énergie ont bondi depuis le déclenchement par les Etats-Unis d'une guerre contre l'Iran, Téhéran ayant notamment riposté en bloquant le détroit d'Ormuz, axe maritime majeur pour le transport d'hydrocarbures.

Dans les stations-service américaines, l'essence ordinaire est aussi repartie à la hausse ces derniers temps, à 4,15 dollars le gallon en moyenne. Cela reste néanmoins inférieur au record pour cette catégorie (5,05 dollars), qui avait également été touché en 2022, selon l'association.

La guerre au Moyen-Orient, impopulaire aux Etats-Unis, a mis sous pression l'exécutif américain à quelques mois d'élections nationales (les "midterms").

Le président Donald Trump avait fait de l'amélioration du pouvoir d'achat une de ses priorités lors de sa campagne victorieuse de 2024.

3 commentaires

  • 16:12

    Le Golem orange coulera l'Amérique

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