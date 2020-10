Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le développement du "cloud" profite à IBM Reuters • 19/10/2020 à 23:37









LE DÉVELOPPEMENT DU "CLOUD" PROFITE À IBM BANGALORE (Reuters) - IBM, qui présentait lundi ses résultats trimestriels, a dépassé les prévisions de Wall Street en s'appuyant sur une forte demande de ses services dans le "cloud computing", l'informatique dématérialisée. La multinationale américaine tire profit de l'accélération de la mutation numérique engagée par nombre d'entreprises confrontées aux retombées de la pandémie de coronavirus. IBM avait surpris les investisseurs en annonçant au début du mois qu'il allait scinder l'unité des services d'infrastructure gérée par sa division Global Technology Services pour se concentrer davantage sur le "cloud computing", une activité à forte marge. "Nous voyons toujours une tendance très forte à l'accélération de la transformation numérique de nos clients", a commenté le directeur financier de "Big Blue", James Kavanaugh. L'annulation ou le report de contrats de la part d'entreprises en difficulté a cependant fait baisser de 5% le chiffre d'affaire de ses services globaux. Sur le trimestre, le chiffre d'affaires total d'IBM baisse de 2,6% à 17,56 milliards de dollars, légèrement au-dessus cependant des prévisions des analystes (à 17,54 milliards selon les données IBES de Refinitiv). Hors effet de change et cessions d'activités, les ventes reculent de 3,1%. En revanche, dans le secteur du cloud, le chiffre d'affaires progresse de 19% à 6 milliards de dollars. Au 30 septembre, le résultat trimestriel net d'IBM ressort à 1,7 milliard de dollars, soit 1,89 dollar par action, contre 1,67 milliard un an plus tôt. (Munsif Vengattil; version française Henri-Pierre André)

