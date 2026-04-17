Le détroit d'Ormuz est ouvert pendant le cessez-le-feu - Ministre iranien

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré vendredi sur la plateforme X que le détroit d'Ormuz était ouvert à la circulation maritime et le resterait pendant toute la durée du cessez-le-feu conclu avec les États-Unis.

Le chef de la diplomatie iranienne a lié à cette avancée à l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban et précisé que le passage des navires se ferait en coordination avec les autorités iraniennes.

(Nayera Abdallah et Tala Ramadan, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)