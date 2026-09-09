Le détournement de l'IA américaine est au "coeur" du développement des modèles chinois, selon les Etats-Unis

Les icônes de certaines des principales applications basées sur l’intelligence artificielle photographiées sur un smartphone le 15 juillet 2026, avec les logos (de gauche à droite) de Lumo de Proton AG, Meta AI, Mistral Vibe (anciennement Le Chat), Grok de xAI, Copilot de Microsoft, Gemini de Google, Claude d’Anthropic, Perplexity, Deepseek, Chat GPT d’OpenAI, Notebook LLM de Google et l’application de musique générative Suno ( AFP / Martin LELIEVRE )

Le détournement à grande échelle des modèles américains d'intelligence artificielle (IA) les plus avancés est au "coeur" de la stratégie de développement des grands modèles d'IA chinois, affirment mardi plusieurs agences du gouvernement Trump.

Anthropic, OpenAI, ainsi que le conseiller scientifique et technologique de Donald Trump, Michael Kratsios, ont déjà accusé de pillage plusieurs entreprises chinoises de l'IA depuis le début de l'année.

Mais le document publié conjointement par l'Agence de sécurité informatique et des infrastructures (CISA), l'Agence de renseignement NSA et le FBI (police fédérale) est de loin le plus exhaustif et le plus détaillé à ce jour.

Sont cités tous les acteurs importants de l'IA chinoise, d'Alibaba à DeepSeek, en passant par Moonshot AI ou Z.ai. Pour éviter de se faire repérer, ces fleurons chinois passent par des plateformes intermédiaires, selon le rapport

Sont visés par les pointures chinoises de l'IA les modèles d'OpenAI, Anthropic, xAI (Grok) et Google.

"L'échelle de ces campagnes et leur sophistication indiquent que la distillation n'est pas un complément dans le développement des modèles d'IA de ces sociétés, mais leur fondement", affirment les agences.

La "distillation" consiste à étudier en détail un modèle d'IA, en lui faisant générer un nombre très important de réponses et de données. Cette base est ensuite utilisée pour développer sa propre interface en imitant le comportement du modèle d'origine.

Pour le gouvernement américain, le secteur chinois de l'IA s'est lancé dans une stratégie de distillation massive "pour combler le retard de technologie et de performance entre ses modèles et l'IA de pointe américaine".

Les agence estiment que les autorités chinoises sont "vraisemblablement" informées de ces agissements.

En juillet, après l'intervention publique de Michael Kratsios, le ministère chinois du Commerce avait rejeté les allégations de distillation proférées à l'encontre des entreprises chinoises de l'IA.

Il avait également retourné l'accusation, reprochant aux sociétés américaines de piller les modèles chinois.

Le gouvernement américain a recommandé mardi aux grands noms américains de l'IA de prendre des mesures pour perturber ou empêcher la distillation de grande ampleur.

Il suggère notamment de donner des réponses tronquées à des requêtes dès qu'une tentative de distillation est repérée.

Autre piste, instaurer une collaboration entre grands laboratoires d'IA, prestataires d'informatique à distance ("cloud") et agrégateurs d'accès aux modèles.