Le dernier matin de Lorenzo Salgado: un rêve américain fauché

Un mémorial improvisé se dresse, le 8 juillet 2026, à l'endroit où Lorenzo Salgado a été tué par un agent de l'ICE, à Houston (Texas) ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le dernier jour de la vie de Lorenzo Salgado a débuté comme la plupart des autres : il s'est levé tôt, s'est lavé, a embrassé sa femme, caressé son chien et est parti travailler. Une heure plus tard, il était abattu à Houston par un agent de l'immigration.

Né à Tlatlaya (Mexique) le 3 mars 1974, Lorenzo Salgado était un homme de routine, malgré sa situation irrégulière aux Etats-Unis depuis 35 ans, a expliqué Ronaldo Salgado, son fils aîné, lors d'une conférence de presse mercredi, au lendemain de sa mort.

Ce matin-là, le quinquagénaire est sorti à 05H50: propriétaire d'une petite entreprise de construction, il allait chercher ses ouvriers tous les matins. A 06H45, il aurait dû récupérer le dernier, avant de gagner un chantier dans le nord de Houston.

"A 06H55, mon père a été abattu dans son fourgon" par des agents de l'ICE circulant dans des voitures banalisées, a poursuivi Ronaldo Salgado.

Ronaldo Salgado, le fils de Lorenzo Salgado, durant une conférence de presse à Houston (Texas), le 8 juillet 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le département américain de la Sécurité intérieure (DHS), qui supervise l'ICE, a parlé d'un tir en situation de légitime défense. Le FBI va enquêter sur "l'agression potentielle d'un agent fédéral des forces de l'ordre".

Selon Ronaldo, son père n'aurait pas fui devant l'ICE mais aurait probablement essayé de s'éloigner de véhicules banalisés agressifs, craignant qu'on ne lui vole ses outils.

Lorenzo Salgado était en passe de "réaliser son rêve américain", a assuré Ronaldo Salgado. "Nous avions rempli chaque formulaire, honoré chaque rendez-vous. Il était sur le point d'obtenir un statut légal".

Manifestation

"Le gouvernement fédéral nous a servi la même histoire, presque mot pour mot, au sujet de la manifestante de Minneapolis Renée Good", tuée par l'ICE en janvier, a déploré Juan Proano, membre de Citoyens Latino-Américains Unis (LULAC), une ONG de la communauté hispanique aux Etats-Unis.

La vidéo de la mort de Renée Good avait suscité un vaste débat sur la question de savoir si elle tentait simplement de fuir au volant de sa voiture, et sur la proportionnalité de la réponse de l'ICE.

Des membres endeuillés de la communauté latino lors d'un rassemblement pour dénoncer la mort de Ronaldo Lorenzo, à Houston (Texas), le 8 juillet 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Un autre manifestant, Alex Pretti, avait été tué plus tard en janvier, dans un contexte de mobilisations massives contre les descentes anti-immigrants, transcription de la politique de Donald Trump.

Depuis, Lorenzo Salgado est le premier cas de décès impliquant des agents de l'ICE. L'ONG LULAC et sa famille exigent une enquête sur ce "possible meurtre".

A la nuit tombante mercredi, environ 2.000 personnes se sont réunies pour une veillée d'hommage dans le quartier de Magnolia Park où la fusillade a eu lieu, ont constaté des journalistes de l'AFP. Certains défilaient en scandant "ICE hors de Houston!"

Le matin fatidique, Ronaldo a reçu un appel de sa mère, lui disant que "quelque chose de grave" était arrivé à son père en lien avec l'ICE. Une publication sur les réseaux sociaux l'oriente vers une opération de l'ICE dans l'East End, un quartier populaire de Houston à forte population latino.

"A l'aide"

Les rues y sont bloquées, il aperçoit la camionnette de son père, mais de lui, aucune trace. Une vidéo sur Facebook montre la scène, avec des agents de l'ICE plaquant des hommes au sol. "Je l'ai reconnu immédiatement (...) à sa voix, criant à l'aide tandis qu'il se vidait de son sang", a raconté Ronaldo Salgado, en larmes.

Ronaldo Salgado, fils de Lorenzo Salgado, tient un portrait de son père aux côtés de sa famille lors d'une conférence de presse à Houston (Texas), le 8 juillet 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Ronaldo apprend que son père a été conduit à l'hôpital Ben Taub, le même hôpital où lui et ses deux frères sont nés. Là non plus, on ne lui dit rien. "J'ai appris sa mort par un reportage sur les réseaux sociaux", a-t-il lâché.

"Il ne méritait pas de mourir. Il ne méritait pas d'être réduit à un titre +Un Mexicain abattu par l'ICE+", a déclaré son fils, accablé par le chagrin.

Après avoir construit de nombreuses maisons dans la banlieue de Houston, Lorenzo Salgado avait fini par construire la sienne.

Selon le Pew Research Center, quelque 14 millions d'immigrés en situation irrégulière vivent aux Etats-Unis en 2023. L'Institut sur la fiscalité et les politiques économiques estime qu'ils ont payé environ 96,7 milliards de dollars de taxes (84,6 milliards d'euros) en 2022.