Le dernier héros ivoirien est officiellement forfait pour la CAN
Le héros au repos
C’est désormais officiel : touché à la cuisse lors de son dernier match avec le FC Utrecht, Sébastien Haller, principal artisan du sacre de la Côte d’Ivoire à la CAN 2023, est forfait . La Fédération ivoirienne de football a annoncé ce vendredi l’indisponibilité de l’attaquant, blessé le 14 décembre, un coup dur pour les Éléphants qui devront défendre leur titre sans leur héros de la précédente édition.…
SF pour SOFOOT.com
