Le derby corse entre Ajaccio et Bastia reprendra en décembre, là où il a été arrêté

Une mi-temps de plus d’un mois, ça fait un peu long, non ?

Alors que le score était de 0-0 entre Ajaccio et Bastia ce samedi , la rencontre a été interrompue à la 42 e minute de jeu après des débordements et des jets de fumigènes depuis les tribunes. Après une heure et 40 minutes d’attente, il avait finalement été décidé de reporter le match à une date ultérieure en raison d’un violent orage et des coupures d’électricité qui touchaient le stade Michel Moretti. Ce mercredi, la commission d’organisation de la LFP a statué : le match reprendra dès la 42 e minute, sur le score de 0-0, le 3 décembre prochain à 19h30 . Les joueurs reviendront ainsi sur le terrain le temps de quelques minutes, avant de se rendre aux vestiaires pour la mi-temps et ensuite enchaîner avec la seconde période.…

FL pour SOFOOT.com