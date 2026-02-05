Le député Jérôme Guedj (PS) candidat à l'élection présidentielle de 2027

Le député socialiste Jérôme Guedj à l'Assemblée nationale à Paris le 4 décembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le député socialiste Jérôme Guedj a annoncé jeudi sa candidature à la présidentielle de 2027, hors primaire de la gauche, "pour porter la voix" d'une gauche "républicaine", "européenne", "universaliste", "laïque", "sociale" et "écologiste".

"Je suis candidat pour porter d'abord cette question des valeurs: on ne transige pas avec la République, on ne transige pas avec la laïcité, avec l'universalisme, on est intransigeant sur les questions de lutte contre le racisme, de lutte contre l'antisémitisme", a développé le député de 54 ans sur France Inter.

Souhaitant incarner "le courage de la nuance", il a critiqué la primaire "très baroque" que le PS et les Ecologistes comptent organiser en octobre.

"Quelle est l'orientation programmatique? Quelle est la clarté dans les valeurs?", a interrogé cet ancien tenant de l'aile gauche du PS, membre des "frondeurs" qui avaient grandement compliqué le quinquennat de François Hollande entre 2012 et 2017 mais qui a été ces derniers mois partisan du compromis avec Sébastien Lecornu sur le budget.

Il a rappelé sa détermination à ne pas "discuter avec La France insoumise" de Jean-Luc Mélenchon, se refusant à "brutaliser le débat public". "On crève de l'ambiguité", a-t-il estimé.

Interrogé sur la proximité de ce point de vue avec Raphaël Glucksmann mieux placé que lui dans les sondages, Jérôme Guedj a assuré ne pas être en concurrence. "Je souhaite que nous travaillions tous ensemble", a-t-il argumenté, plaidant pour "un cadre collectif" afin de permettre à la gauche d'avoir sa place au 2e tour en 2027.

Il a justifié son annonce de candidature afin d'"accélérer à la fois le travail programmatique et le travail stratégique".

Député de l'Essonne, Jérôme Guedj a été très longtemps très proche de Jean-Luc Mélenchon, avant leur rupture devant les hésitations de son mentor à qualifier de "terroriste" l'attaque du 7-Octobre 2023 du Hamas contre Israël.