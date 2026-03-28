Le député Insoumis Abdelkader Lahmar élu maire de Vaulx-en-Velin

Abdelkader Lahmar, nouveau maire de Vaulx-en-Velin, le 28 mars 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Le député Insoumis Abdelkader Lahmar, élu samedi maire de Vaulx-en-Velin, près de Lyon, a regretté les "polémiques stériles" autour des invectives adressées à sa prédécesseure socialiste Hélène Geoffroy le soir du second tour.

"Il s'agissait avant tout d'un moment de célébration", a-t-il assuré, rappelant qu'il avait "personnellement insisté pour que Mme Geoffroy ne soit pas invectivée ou interrompue lorsqu'elle a annoncé notre victoire".

La maire sortante, qui a dirigé cette ville de 52.000 habitants de 2014 à 2026, a regretté devant la presse "que personne de la nouvelle majorité n'ait pu condamner ce qui s'est dit et ce qui a été fait".

Dimanche, cette figure du PS, qui a toujours milité contre les alliances avec LFI, avait été interrompue par des insultes alors qu'elle annonçait la victoire de son rival avec 104 voix d'avance.

"Ce n'est pas l'image de Vaulx-en-Velin, les Vaudais ont été aussi meurtris de le voir. Nous resterons toujours attachés à un débat digne et dans le respect", a déclaré Hélène Geoffroy, dont le groupe d'opposition compte 11 élus sur un total de 45 sièges.

Pour M. Lahmar, les "polémiques stériles" qui ont suivi et notamment une vive dénonciation par la préfète du Rhône, "ont cherché à ternir le tableau de notre victoire".

Dans son discours d'investiture, l'élu de 54 ans, originaire du quartier populaire du Mas du Taureau, a mis en avant son engagement de longue date avec sa ville natale, où il avait rejoint des associations dans les années 1990 après des émeutes. Il a été chaleureusement applaudi par une grande partie du public, lors d'un conseil qui s'est déroulé sans incident.

Interrogé par les journalistes, il n'a pas indiqué clairement le mandat auquel il allait se consacrer: la loi sur le cumul des mandats l'empêche d'être à la fois maire et député, fonction qu'il occupe depuis 2024. "Aujourd'hui, je suis le maire de Vaulx-en-Velin", a-t-il répondu. "Je suis quelqu'un qui mène des combats au jour le jour."

Dans la commune voisine de Vénissieux, un autre député LFI, Idir Boumertit, a lui aussi été élu maire par son conseil municipal. "Nous savons que les attentes sont fortes", a-t-il déclaré, promettant de placer "le dialogue" au coeur de son mandat.

Dimanche, il avait battu la maire communiste sortante Michèle Picard de 25 voix.