Le déficit commercial américain se réduit en avril, proche des attentes

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Le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement réduit au mois d'avril, sous l'effet d'une hausse plus marquée des exportations que des importations, venant s'établir à un niveau proche des attentes des marchés, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

Au mois d'avril, la balance commerciale des biens et services a vu son déficit atteindre 55,9 milliards de dollars, contre 56,6 milliards de dollars en mars, dont les données ont été au passage révisées à la baisse.

C'est légèrement mieux, mais très proche, des attentes des marchés, qui anticipaient un déficit en moindre amélioration, à 56,1 milliards de dollars, selon le consensus publié par MarketWatch.

La réduction s'explique avant tout par une accélération plus marquée des exportations, à 327,1 milliards de dollars, que des importations, à 383 milliards de dollars, durant le mois écoulé.

Sur les quatre premiers mois de l'année, le déficit commercial américain a été quasiment divisé par deux par rapport à la même période en 2025, durant laquelle les entreprises avaient anticipé l'introduction des droits de douane voulus par Donald Trump.

Dans le détail, l'augmentation des exportations concerne quasiment toutes les catégories de produits, à l'exception des métaux, mais profite tout particulièrement d'une hausse marquée des exportations de pétrole. Les exportations de service sont en revanche en recul en avril.

"La hausse des exportations s'explique principalement par une hausse de celles de pétrole, du fait de la guerre au Moyen-Orient", a pointé dans une note l'économiste d'Oxford Economics Grace Zwemmer.

"Les données suggèrent que les exportations d'énergie seront légèrement moins élevées en mai mais les importations devraient rester faibles tant que la guerre persiste", a-t-elle ajouté.

Du côté des importations, les biens d'investissement, en particulier les ordinateurs, semiconducteurs et équipements de télécoms ont porté la hausse, sous l'effet des investissements dans l'intelligence artificielle (IA) notamment.

Concernant la répartition géographique, dans le cas des biens uniquement, le mois de mars place de nouveau les trois mêmes pays sur le podium des territoires avec lesquels les Etats-Unis ont le plus important déficit commercial: Taïwan, le Vietnam et le Mexique.

Le déficit commercial avec la Chine se réduit à 12 milliards de dollars, nettement sous les niveaux observé ces dernières années, alors que celui avec l'Union européenne (UE) reste stable par rapport à mars.

Le déficit avec l'UE reste toujours largement concentré sur les mêmes pays: l'Allemagne, la France et l'Italie. Il a en revanche quasiment disparu avec l'Irlande. Les Etats-Unis dégagent toujours un excédent commercial avec les pays du Benelux et, hors UE, avec la Suisse et le Royaume-Uni, en forte hausse à plus de 20 milliards de dollars dans les deux cas.