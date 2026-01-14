Le défi de l'inflation américaine n'est pas encore gagné, selon Raphael Bostic de la Fed

Le défi de la maîtrise de l'inflation dans l'économie américaine "n'a pas encore été gagné" et nécessite que la Réserve fédérale continue d'être restrictive dans sa politique monétaire, a déclaré mercredi le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic.

L'économie devrait s'accélérer jusqu'en 2026, en grande partie grâce aux politiques fiscales et autres mises en place par l'administration Trump l'année dernière, et ces facteurs favorables pourraient continuer à exercer une pression à la hausse sur la demande et les prix.

"C'est quelque chose que nous devons surveiller", a déclaré Raphael Bostic lors d'un événement à Atlanta, affirmant que l'inflation était "encore assez loin" du niveau souhaité par la Fed. Raphael Bostic a annoncé qu'il prendrait sa retraite au début de l'année.