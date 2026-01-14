 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le défi de l'inflation américaine n'est pas encore gagné, selon Raphael Bostic de la Fed
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 18:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le défi de la maîtrise de l'inflation dans l'économie américaine "n'a pas encore été gagné" et nécessite que la Réserve fédérale continue d'être restrictive dans sa politique monétaire, a déclaré mercredi le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic.

L'économie devrait s'accélérer jusqu'en 2026, en grande partie grâce aux politiques fiscales et autres mises en place par l'administration Trump l'année dernière, et ces facteurs favorables pourraient continuer à exercer une pression à la hausse sur la demande et les prix.

"C'est quelque chose que nous devons surveiller", a déclaré Raphael Bostic lors d'un événement à Atlanta, affirmant que l'inflation était "encore assez loin" du niveau souhaité par la Fed. Raphael Bostic a annoncé qu'il prendrait sa retraite au début de l'année.

Banques centrales
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le vice-président américain, JD Vance, à gauche, et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, à droite, après une rencontre avec les ministres des Affaires étrangères du Groenland et du Danemark, le 14 janvier 2026 à la Maison Blanche ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Groenland: la rencontre à la Maison Blanche est terminée
    information fournie par AFP 14.01.2026 18:42 

    Une délégation du Danemark et du Groenland a été reçue mercredi à la Maison Blanche pour une réunion aux lourds enjeux, après que Donald Trump a une nouvelle fois exprimé sa volonté d'acquérir le territoire arctique. Le ministre danois des Affaires étrangères Lars ... Lire la suite

  • Le logo du géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé sur la façade de son siège à Vevey en Suisse le 14 octobre 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Le patron de Nestlé présente ses excuses pour le rappel de laits infantiles
    information fournie par AFP 14.01.2026 18:41 

    Le patron de Nestlé a présenté ses excuses pour le rappel volontaire de laits infantiles qui touche une soixantaine de pays, face aux critiques et inquiétudes pour la réputation du géant suisse de l'agroalimentaire. "Je veux (...) présenter mes sincères excuses ... Lire la suite

  • La façade du grand magasin de luxe Saks Fifth Avenue, le 13 janvier 2026 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    Le grand magasin Saks, temple du luxe à New York, en faillite
    information fournie par AFP 14.01.2026 18:20 

    Plombé par une lourde dette, le groupe américain Saks Global, propriétaire des grands magasins de luxe Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, a annoncé mercredi avoir déposé le bilan. L'entreprise, qui ne payait plus certains de ses fournisseurs ... Lire la suite

  • Le logo d'Amazon sur un des bâtiments du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)
    Le domicile d'une journaliste du Washington Post perquisitionné par le FBI
    information fournie par Reuters 14.01.2026 18:09 

    par Andrew Goudsward et Katharine Jackson Des agents du FBI ont perquisitionné mercredi le domicile d'une journaliste du Washington Post dans le cadre d'une enquête sur la divulgation d'informations gouvernementales secrètes, ont indiqué des responsables, tandis ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank