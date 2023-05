Le debrief du 17 mai : le CAC 40 toujours aux abonnés absents

On a rejoué un peu le même scénario qu'hier à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui, en l'absence d'éléments nouveaux, continue à naviguer à vue. Ca donne une nouvelle séance qui se termine proche du point d'équilibre avec un indice qui clôture à -0,09% un peu en dessous des 7.400 points et 2,6 milliards d'euros échangés. Pas sûr que le jeudi de l'Ascension vienne nous sortir de cette torpeur.

Aux Etats-Unis, la tendance est plutôt optimiste entre rebond des banques régionales en Bourse et espoirs d'une issue favorable dans les négociations entre démocrates et républicains sur le relèvement du plafond de la dette. A 17h45, Dow Jones et Nasdaq grimpent tous deux de 0,45%.

Valeurs en hausse

C'est le cours de Vallourec qui flambe le plus sur le SBF 120. Le spécialiste des tubes sans soudure a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 1,34 milliard d'euros, en hausse de 46%. L'excédent brut d'exploitation ressort lui à 320 millions, contre 45 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe a maintenu ses prévisions pour 2023 et au-delà.

Dans sa roue, Faurecia signe une 4e séance de progression d'affilée et grimpe désormais de plus de 40% depuis janvier.

Air France-KLM bénéficie de son côté d'un relèvement de recommandation de Davy Research de "neutre" à "surperformance" et un objectif de cours relevé de 1,30 euro à 2,30 euros.

Sur le CAC 40 c'est Société Générale qui finit la course en tête devant Alstom décidément inarrêtable en ce moment.

Valeurs en baisse

Elior n'était clairement pas dans son assiette aujourd'hui : -22,8% en séance. Le groupe de restauration collective a pourtant nettement réduit sa perte nette au premier semestre de son exercice 22-23 : -23 millions d'euros contre -266 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. Mais Elior a averti que sa marge opérationnelle ajustée annuelle se situerait dans le bas de sa fourchette de prévision initiale de 1,5 et 2%.

Coup de frein aussi pour Trigano. Le spécialiste du camping car a publié un résultat opérationnel courant en léger repli au premier semestre, à 173,4 millions d'euros faisant ressortir une marge en recul de 1,2 point de pourcentage, à 10,8%.

Sur le CAC 40, c'est Sanofi qui baisse le plus à -1,47%.

LG (redaction@boursorama.fr)

Exceptionnellement, le debrief Bourse s'interrompt jeudi et vendredi et reprendra lundi 22 mai.