Le Danemark et le Groenland vont faire face à Vance lors d'une réunion à fort enjeu

Les ministres des Affaires étrangères danois et groenlandais doivent rencontrer le vice-président américain JD Vance à la Maison blanche mercredi, alors que Donald Trump affirme depuis des semaines ses visées sur le Groenland, un territoire autonome du Royaume du Danemark.

Le président américain fait valoir que l'île, située stratégiquement et riche en minerais, est vitale pour la sécurité des États-Unis et que ces derniers devraient en être propriétaires pour empêcher la Russie ou la Chine de l'occuper.

Le Groenland et le Danemark, auquel des pays de l'Union européenne (UE) ont apporté leur soutien, affirment quant à eux que l'île n'est pas à vendre, que les menaces de recours à la force sont irresponsables et que les préoccupations en matière de sécurité doivent être traitées entre alliés.

Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen et son homologue groenlandaise Vivian Motzfeldt devraient présenter un front uni lors de la réunion avec JD Vance et d'autres responsables américains, dont le secrétaire d'État Marco Rubio.

"Nous choisissons le Groenland que nous connaissons aujourd'hui, qui fait partie du Royaume du Danemark", a déclaré Vivian Motzfeldt dans un communiqué publié mardi par l'ambassadeur du Danemark aux États-Unis.

Le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, a également réaffirmé l'engagement du territoire envers le Danemark, qualifiant la situation de "crise géopolitique" et rejetant la perspective de passer sous contrôle américain.

Interrogé par les journalistes, Donald Trump a rejeté mardi les déclarations de Jens-Frederik Nielsen indiquant que le Groenland resterait partie intégrante du Danemark s'il devait faire le choix d'une appartenance au royaume scandinave ou aux Etats-Unis.

"C'est leur problème. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais rien de lui, mais cela va être un gros problème pour lui", a déclaré Donald Trump.

Les responsables de la Maison blanche ont discuté de divers plans visant à placer le Groenland sous le contrôle des États-Unis, y compris avec un recours potentiel à l'armée américaine et le versement de sommes forfaitaires aux Groenlandais pour les convaincre.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré que la partie la plus délicate du différend sur l'avenir du Groenland entre les deux pays, alliés au sein de l'Otan, pourrait être à venir.

Le Danemark et le Groenland avaient initialement demandé à rencontrer Marco Rubio dans l'espoir d'une discussion entre diplomates de haut niveau pour résoudre la crise.

Mais Lars Lokke Rasmussen a déclaré que JD Vance avait également souhaité participer à la réunion et que le vice-président l'organiserait lui-même à la Maison blanche.

(Reportage Jacob Gronholt-Pedersen à Nuuk et Terje Solsvik à Oslo, version française Benjamin Mallet, édité par Augustin Turpin)