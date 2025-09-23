Le Danemark dénonce une attaque après le survol de Copenhague et Oslo par des drones

(Actualisé avec commentaires de la Première ministre danoise, Otan, polices danoise et norvégienne, contexte)

L'aéroport de Copenhague KBHL.CO et celui d'Oslo ont rouvert tôt mardi après que des drones ont perturbé leurs activités pendant plusieurs heures, un incident décrit par le Danemark comme la plus grave attaque contre l'une de ses infrastructures critiques et associé aux récentes perturbations aériennes à travers l'Europe.

L'aéroport de la capitale danoise a été fermé pendant quatre heures lundi soir après que deux ou trois "gros" drones ont été aperçus en vol dans ses environs immédiats. Celui de la capitale norvégienne a été fermé pendant trois heures à la suite de deux observations similaires, selon la police locale.

Des dizaines de milliers de passagers se sont retrouvés bloqués alors que les vols étaient retardés, annulés ou détournés.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré que l'activité des drones semblait destinée à "perturber et à créer des troubles", bien que les autorités se soient abstenues de nommer tout suspect.

"Ce que nous avons vu la nuit dernière est l'attaque la plus grave contre les infrastructures critiques danoises à ce jour", a déclaré la Première ministre danoise dans un communiqué.

"Nous n'excluons évidemment aucune option quant à l'identité des auteurs de cette attaque. Et il est clair que cela s'inscrit dans le cadre des développements que nous avons observés récemment avec d'autres attaques de drones, des violations de l'espace aérien et des attaques de pirates informatiques contre des aéroports européens", a-t-elle ajouté.

Ces incidents interviennent en effet dans le sillage d'une série de perturbations qui ont affecté les aéroports européens ces derniers jours.

Vendredi, une cyberattaque ayant mis hors service les systèmes d'enregistrement automatiques fournis par Collins Aerospace a perturbé les activités des aéroports de Londres, Berlin et Bruxelles.

Dans ses commentaires à la chaîne publique DR, Mette Frederiksen a mentionné les récentes incursions de drones russes dans l'espace aérien de la Pologne et de la Roumanie, ainsi que l'intrusion d'avions de combat russes dans l'espace aérien de l'Estonie vendredi.

Selon la police danoise, les drones qui ont entraîné la fermeture de l'aéroport de Copenhague, le plus important de la région nordique, semblaient avoir été pilotés par "un opérateur compétent", ajoutant qu'aucun suspect n'avait été identifié.

"Il s'agit d'un acteur qui a les capacités, la volonté et les outils nécessaires pour se montrer de cette manière", a déclaré mardi à la presse le commissaire en chef de la police danoise, Jens Jespersen, ajoutant qu'il était trop tôt pour dire si les incidents survenus au Danemark et en Norvège étaient liés.

Les autorités enquêtent selon lui sur plusieurs hypothèses, notamment sur la possibilité que les drones aient été lancés depuis des navires. L'aéroport de Copenhague est situé à proximité d'une voie maritime très fréquentée où les navires entrent et sortent de la mer Baltique.

Les drones au Danemark venaient de plusieurs directions différentes, allumant et éteignant leurs lumières, avant de disparaître au bout de plusieurs heures, a souligné Jens Jespersen.

MENACES HYBRIDES RUSSES

L'aéroport de Copenhague a été contraint de détourner 31 vols vers d'autres aéroports, provoquant des retards ou annulations qui ont affecté environ 100 vols et quelque 20.000 passagers, a déclaré mardi un porte-parole aux journalistes.

De son côté, l'espace aérien de l'aéroport d'Oslo a été fermé aux alentours de minuit (22h00 GMT) et tous les vols redirigés vers l'aéroport le plus proche. L'espace aérien a été rouvert à 03h22 (01h22GMT).

La police de sécurité norvégienne, PST, a déclaré à Reuters que la situation était "encore floue" et qu'elle était "en contact régulier avec les acteurs nationaux et internationaux".

La police danoise a quant à elle refusé de commenter les déclarations du président ukrainien Volodimir Zelensky sur X avançant, sans fournir de preuves, que la Russie serait à l'origine de l'incident.

L'ambassadeur de Russie au Danemark, Vladimir Barbin, a déclaré dans un communiqué envoyé à Reuters que les soupçons d'implication de la Russie ne sont pas fondés.

"L'incident survenu dans le ciel de l'aéroport de Copenhague révèle une volonté manifeste de provoquer les pays de l'Otan dans une confrontation militaire directe avec la Russie", a-t-il déclaré.

Ces dernières années, les agences de sécurité occidentales ont déclaré que les menaces hybrides, en particulier celles provenant de la Russie, devenaient de plus en plus agressives. Le sabotage physique d'infrastructures critiques, campagnes de désinformation, espionnage ou cyberattaques figurent parmi les menaces potentielles.

Moscou a toujours nié être responsable d'une quelconque attaque hybride en Europe.

L'Otan a condamné mardi la violation de l'espace aérien estonien par la Russie la semaine dernière et a déclaré que "tous les outils militaires et non militaires nécessaires pour nous défendre" seront utilisés face à "un comportement de plus en plus irresponsable" de la part de Moscou.

"Nous évaluerons toujours le danger, qu'il s'agisse d'une menace directe pour notre défense globale, notre posture et (...) nous agirons toujours en conséquence, mais dans ce cas, il n'y a pas eu de menace immédiate évaluée", a déclaré mardi le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, faisant référence à l'Estonie lors d'une conférence de presse.

(Rédigé par Stine Jacobsen à Copenhague, Chris thomas à Bangalore; avec Louise Rasmussen et Surbhi Misra, version française Tangi Salaün, Jean Terzian et Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)