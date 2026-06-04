Le dalaï-Lama va subir une opération du genou à New Delhi

Le dalaï-lama va subir une intervention chirurgicale au genou gauche à New Delhi ce mois-ci, a annoncé jeudi son bureau, alors que le chef spirituel du bouddhisme tibétain, âgé de 90 ans, est confronté à plusieurs problèmes de santé.

Le Prix Nobel de la paix 1989, considéré comme un séparatiste par la Chine, doit se rendre vendredi dans la capitale indienne depuis sa résidence d'exil dans la ville himalayenne de Dharamsala. Ses fidèles, inquiets pour sa santé ces dernières années, organisent généralement des prières avant toute intervention médicale prévue.

Le dalaï-lama avait subi une intervention chirurgicale sur ce même genou à New York en 2024. Il a déclaré à Reuters quelques mois plus tard que ce n'était "rien de grave", alors qu'il marchait avec précaution avec l'aide de ses assistants. Il utilise désormais une voiturette de golf pour parcourir de plus longues distances au sein de son complexe.

Le quatorzième Dalaï-Lama a déclaré l'année dernière qu'il espérait vivre au-delà de 130 ans, repoussant ainsi sa prédiction antérieure, et a rassuré ses fidèles en leur affirmant qu'il se réincarnerait après sa mort.

(Krishna N. Das à New Delhi; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)