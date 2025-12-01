Le cyclone au Sri Lanka a fait 355 morts et 366 disparus - bilan officiel

par Uditha Jayasinghe

Les secours étaient toujours à pied d'oeuvre lundi au Sri Lanka pour porter assistance à plus d'un demi-million de personnes affectées par le passage d'un cyclone alors que le bilan officiel fait état désormais de 355 morts et 366 disparus.

Le cyclone Ditwah, qui a frappé vendredi le Sri Lanka, s'est accompagné de vents violents et de fortes pluies qui ont provoqué les pires inondations jamais enregistrées par l'île en dix ans, entraînant notamment des glissements de terrain dans la région vallonnée du centre.

Des images de Reuters montrent des habitants tentant de récupérer leurs affaires dans des maisons inondées, situées le long des rives de la rivière Kelani, près de Colombo, la capitale.

Les autorités ont fait savoir que les services ferroviaires et aériens étaient de nouveau opérationnels après une interruption la semaine dernière. Les écoles sont cependant restées fermées.

"Il est très probable qu'elle (la tempête) se déplace vers le nord, en s'éloignant de l'île, et qu'elle s'affaiblisse encore", indiquent dans un communiqué les autorités météorologiques.

C'est la première fois que l'ensemble du pays est frappé par une telle catastrophe naturelle, a souligné dimanche le président Anura Kumara Dissanayake, estimant qu'il s'agit de la "plus grande et plus difficile" catastrophe de l'histoire du Sri Lanka.

Le cyclone a également provoqué de fortes pluies dans l'État indien du Tamil Nadu, dans le sud du pays, au cours du week-end, où trois personnes ont été tuées dans des inondations, a déclaré dimanche K.K.S.S.R. Ramachandran, le ministre de la gestion des catastrophes de l'État.

La tempête, qui se trouve à 50 km au large de Chennai, la capitale de l'État, s'est déjà affaiblie pour passer en catégorie "dépression profonde" et devrait continuer à baisser d'intensité au cours des 12 prochaines heures, ont indiqué lundi les responsables météorologiques.

L'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande ont également été touchés par des inondations et des glissements de terrain durant le week-end.

