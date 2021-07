Le culot de Xavier Bertrand irrite les sympathisants de droite

Xavier Bertrand sait l'élan qu'il est en train de créer, mais saura-t-il fédérer la droite ? À l'heure où Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez reprennent des couleurs, les sympathisants Les Républicains n'en sont pas encore convaincus. En l'absence d'un candidat naturel, la base a bien envie d'une primaire, et le refus du président de la région Hauts-de-France d'y participer divise les militants. Les critiques pleuvent...

À Neuilly, où elle est née en 1967, Valérie Pécresse profite d'un puissant soutien électoral (78,43 % au second tour des régionales de juin dernier). Depuis 2019, Patrick Pessis est délégué de Ville Les Républicains de Neuilly-sur-Seine. Le scénariste de 60 ans à peine se revendique de la tradition giscardienne et milite - au niveau local - depuis 1974. Attablé au café Durand Dupont, il grommelle. « Xavier Bertrand fait une énorme bêtise, il a pris le melon, et un peu trop. »

Lui-même favorable à une primaire, il s'étonne du refus catégorique du candidat à la présidentielle : « S'il est si sûr de gagner, pourquoi refuse-t-il de participer ? La vérité, c'est que Xavier Bertrand craint de perdre l'élection. » « Il joue au poker, il bluffe », affirme le militant, agacé que le président de la région Hauts-de-France ose se comparer au général de Gaulle, se plaçant au-dessus des partis. « Le gaullisme a bon dos. Il se rêve président, point. Quand il a

... Lire la suite sur LePoint.fr