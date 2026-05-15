Le crâne volé de la sainte tchèque Zdislava de Lemberk retrouvé dans du béton

Le crâne attribué à la sainte tchèque Zdislava de Lemberk, une relique de quelque 800 ans qui avait été dérobée mardi dans une église du nord de la République tchèque, a été retrouvé emprisonné dans du béton, a annoncé la police, qui a arrêté jeudi le voleur.

Des experts s’efforcent désormais d’extraire le crâne qui était conservé dans la basilique Saint-Laurent du village de Jablonné v Podjestedi.

Le voleur, qui a avoué son crime, est un homme de 35 ans qui, a-t-il expliqué aux policiers, désapprouvait l'exposition du crâne dans un reliquaire. Il risque jusqu'à huit ans de prison.

Selon Petr Rajt, directeur de la police locale, l’homme voulait enterrer le crâne dans une rivière.

Sainte Zdislava de Lemberk a vécu de 1220 à 1252 et était connue pour sa générosité et son engagement en faveur des pauvres. Elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II en 1995.

(Reportage Jan Lopatka; Nathan Vifflin pour la version française, édité par Sophie Louet)