Le coup de gueule de Pierre Lees-Melou sur la sonorisation des arbitres

Rattrapé par la patrouille. Début avril, Pierre Lees-Melou avait milité, dans les colonnes de L’Équipe , pour la sonorisation des arbitres de Ligue 1. Si l’outil a été testé ces dernières semaines, il n’est pas encore étendu à l’ensemble des matchs et le milieu du Paris FC l’a appris à ses dépens . Dimanche, face au LOSC (0-1), il a été expulsé et s’est plaint, en zone mixte, de ne pas avoir pu s’expliquer avec l’homme en noir.

« Capitaine ou pas, on ne peut pas leur parler »

« Bien sûr que je n’ai pas échangé avec lui, on ne peut pas parler avec Monsieur Vernice , a-t-il lancé. En tant que capitaine, j’ai normalement le droit de lui parler. Mais capitaine ou pas, on ne peut pas leur parler. C’est pour ça que je suis toujours pour la sonorisation. Qu’on l’installe vite. Cela détendrait tout le monde . » …

EL pour SOFOOT.com