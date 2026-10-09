Le copilote de Flydubai voulait s'inspirer du 11-Septembre - procureur

Le copilote omanais du vol Flydubai à destination d'Israël dérouté le 30 septembre vers l'Arabie saoudite voulait s'emparer des commandes de l'avion et le précipiter sur l'aéroport de Tel Aviv-Ben Gourion, a déclaré vendredi le procureur général des Emirats arabes unis, cité par l'agence officielle émiratie.

Dans un communiqué présentant de manière détaillée les résultats de l'enquête ouverte le 1er octobre, Hamad Saïf al Chamsi a déclaré que le projet s'inspirait des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

Le suspect avait déjà effectué deux vols entre Dubaï et Tel Aviv pour "se familiariser avec le trajet et l'aéroport", selon les investigations.

Le copilote a blessé le pilote de l'appareil avec la hache de secours du cockpit avant d'être maîtrisé et empêché de parvenir à ses fins par des passagers.

Il avait travaillé précédemment pour plusieurs compagnies aériennes dont Oman Air et Royal Air Maroc, avant de rejoindre Flydubai en janvier 2026.

(Enas Alashray, Yasmine Ghania, Federico Maccioni; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Zhifan Liu)