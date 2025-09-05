 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le conseiller économique de la Maison-Blanche déclare que les chiffres de l'emploi du mois d'août sont décevants
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le rapport du gouvernement américain publié vendredi, qui fait état d'un ralentissement de la croissance de l'emploi le mois dernier, était un peu décevant, a déclaré Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison-Blanche, dans une interview accordée à la chaîne CNBC.

    Le paur orange de la MB a été faillitaire la moitié de sa vie .....un lapin crait.in qui conduit les USA à la récession .....Ce SOB est le pire déchet jamais élu à la MB......

