Le conseiller économique de la Maison-Blanche déclare que les chiffres de l'emploi du mois d'août sont décevants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le rapport du gouvernement américain publié vendredi, qui fait état d'un ralentissement de la croissance de l'emploi le mois dernier, était un peu décevant, a déclaré Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison-Blanche, dans une interview accordée à la chaîne CNBC.
