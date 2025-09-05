Le conseiller économique de la Maison-Blanche déclare que les chiffres de l'emploi du mois d'août sont décevants

Le rapport du gouvernement américain publié vendredi, qui fait état d'un ralentissement de la croissance de l'emploi le mois dernier, était un peu décevant, a déclaré Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison-Blanche, dans une interview accordée à la chaîne CNBC.