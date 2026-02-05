Le conseil représentatif juif de Manchester invite Guardiola à « se concentrer sur le football »

Après son soutien public à Gaza lors d’une conférence de presse mardi, Pep Guardiola a été alpagué par des représentants de la communauté juive de la ville. Ce mercredi, le Jewish Representative Council (JRC) de Manchester a publié un communiqué appelant le technicien catalan à « faire preuve de davantage de prudence dans ses propos futurs ».

« Il devrait se concentrer sur le football »

Et de poursuivre : « Pep Guardiola est un entraîneur de football. Bien que ses réflexions humanitaires puissent être bien intentionnées, il devrait se concentrer sur le football. » …

CM pour SOFOOT.com