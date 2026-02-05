Le conseil représentatif juif de Manchester invite Guardiola à « se concentrer sur le football »
Après son soutien public à Gaza lors d’une conférence de presse mardi, Pep Guardiola a été alpagué par des représentants de la communauté juive de la ville. Ce mercredi, le Jewish Representative Council (JRC) de Manchester a publié un communiqué appelant le technicien catalan à « faire preuve de davantage de prudence dans ses propos futurs ».
« Il devrait se concentrer sur le football »
Et de poursuivre : « Pep Guardiola est un entraîneur de football. Bien que ses réflexions humanitaires puissent être bien intentionnées, il devrait se concentrer sur le football. » …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer