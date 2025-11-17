Le Conseil de sécurité de l'Onu endosse le plan de Trump pour Gaza

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté lundi une résolution endossant le plan du président américain Donald Trump pour la bande de Gaza, dont la première phase s'est traduite par la mise en place d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Le texte présenté par les États-Unis autorise notamment la création d'une force internationale de stabilisation dans l'enclave palestinienne, malgré les réticences d'Israël.

La Russie, qui avait menacé d'utiliser son droit de veto, s'est finalement abstenue, permettant l'adoption du projet de résolution.

Le Hamas a de son côté dénoncé l'adoption d'un texte qui place la bande de Gaza sous tutelle internationale au mépris, selon lui, des droits des Palestiniens.

Le plan en 20 points de Donald Trump est inclus en annexe à la résolution.

(Rédigé par Simon Lewis à Washington, version française Tangi Salaün)