 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Conseil de sécurité de l'Onu endosse le plan de Trump pour Gaza
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 23:22

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté lundi une résolution endossant le plan du président américain Donald Trump pour la bande de Gaza, dont la première phase s'est traduite par la mise en place d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Le texte présenté par les États-Unis autorise notamment la création d'une force internationale de stabilisation dans l'enclave palestinienne, malgré les réticences d'Israël.

La Russie, qui avait menacé d'utiliser son droit de veto, s'est finalement abstenue, permettant l'adoption du projet de résolution.

Le Hamas a de son côté dénoncé l'adoption d'un texte qui place la bande de Gaza sous tutelle internationale au mépris, selon lui, des droits des Palestiniens.

Le plan en 20 points de Donald Trump est inclus en annexe à la résolution.

(Rédigé par Simon Lewis à Washington, version française Tangi Salaün)

Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conférence de presse de dirigeants, à la COP30, à Belem (Brésil), le 17 novembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    La COP30 passe en "mode nuit" pour sa dernière semaine
    information fournie par AFP 17.11.2025 23:26 

    Désormais dans sa deuxième et dernière semaine, la COP30 en Amazonie brésilienne est passée en "mode nuit" lundi, la présidence brésilienne espérant obtenir des accords rapidement malgré les divisions persistantes entre pays. "Nous proposons d'achever une partie ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney à Ottawa, au Canada, le 17 novembre 2025 ( AFP / Dave Chan )
    Au Canada, Carney joue la survie de son gouvernement sur son budget
    information fournie par AFP 17.11.2025 23:02 

    Le sort du gouvernement canadien tient à un fil avant le vote lundi par le Parlement sur le projet de budget déposé par le Premier ministre libéral Mark Carney, qui en cas d'échec devrait convoquer de nouvelles élections. Élu pour faire face à Donald Trump et ses ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech
    information fournie par AFP 17.11.2025 22:34 

    La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'intelligence artificielle (IA), alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine. Le Dow Jones a reculé ... Lire la suite

  • Le logo de la Bourse de New York le 30 ocotbre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech
    information fournie par AFP 17.11.2025 22:11 

    La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'IA, alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine. Le Dow Jones a reculé de 1,18%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank