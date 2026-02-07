Le "Conseil de la paix" de Trump se réunira le 19 février

Les dirigeants ayant accepté d'intégrer le "Conseil de la paix" du président américain Donald Trump se réuniront le 19 février à Washington, a déclaré samedi un haut responsable américain, confirmant une information du site Axios.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a confirmé samedi lors d'un meeting électoral qu'il se rendrait à cette réunion, qui servira également selon Axios à lever des fonds pour la reconstruction de la bande de Gaza.

Le "Conseil de la paix" était censé au départ superviser la mise en oeuvre de l'accord de paix dans l'enclave palestinienne mais lors de son lancement en janvier, Donald Trump a souhaité l'étendre aux autres conflits dans le monde, sous sa direction exclusive.

Les pays membres devraient payer une cotisation d'un milliard de dollars chacun pour obtenir le statut de membre permanent.

De nombreux pays invités à rejoindre cette instance, dont la plupart des alliés européens de Washington, se sont montrés réticents face à cette initiative, à laquelle ont notamment adhéré Israël, les Emirats arabes unis ou l'Egypte.

(Lucia Mutikani, Kanishka Singh, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)