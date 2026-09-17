Le Congrès américain adopte un nouveau paquet de sanctions contre la Russie

Le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 16 septembre 2026 à Washington ( AFP / Kent Nishimura )

Les députés américains ont approuvé de nouvelles sanctions contre la Russie et ses alliés pour leur rôle dans la guerre contre l'Ukraine, un texte soutenu par Donald Trump dont Kiev a salué l'adoption jeudi.

Déjà voté début août par le Sénat, le projet de loi, qui prévoit pour la première fois côté américain de s'en prendre à la flotte fantôme de la Russie, a recueilli les voix de 262 députés contre 159 mercredi soir à la Chambre des représentants.

Il constitue la première action de taille du Congrès américain contre Moscou depuis le retour au pouvoir du président républicain en janvier 2025.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué une adoption "symbolique" durant "la nuit d'une nouvelle attaque russe menée contre l'Ukraine avec des missiles notamment balistiques et des drones".

Il a dit voir dans ces mesures "un outil extrêmement puissant" pour forcer la Russie à la paix.

M. Zelensky s'était démené en faveur du projet, en particulier lors d'une visite à Washington en juillet.

Le texte adopté vise les secteurs russes de l'énergie et de la défense et s'en prend au président russe Vladimir Poutine et à d'autres hauts responsables.

Surtaxes douanières

Il donne surtout au président Trump le pouvoir d'imposer des droits de douane pouvant atteindre jusqu'à 100% sur les cinq principaux pays importateurs de gaz et de pétrole russes, dont la Chine et l'Inde.

New Delhi a réagi jeudi en affirmant qu'elle continuerait à s'approvisionner en pétrole "en diversifiant ses sources et en fonction de l'évolution du marché".

L'issue du vote de la Chambre a longtemps été incertain, les députés démocrates soutenant les mesures en faveur de l'Ukraine mais se montrant réticents à donner à Donald Trump les coudées franches sur les surtaxes douanières, son outil économique favori.

Début août, les sénateurs démocrates avaient de leur côté largement soutenu ces mesures, permettant le passage du projet par 86 voix contre 11.

Pour les soutiens du paquet, le renforcement des sanctions contre la Russie et ses alliés, même indirects, est nécessaire alors que Moscou multiplie les frappes sur l'Ukraine. Mercredi, une attaque de drone russe sur un bus dans le sud du pays a fait au moins 5 morts.

Ce projet de loi porte le nom de son principal créateur, le sénateur républicain Lindsey Graham, mort en juillet, farouche défenseur de l'Ukraine et pourfendeur de la Russie et de l'Iran, également visé par le texte.

M. Graham poussait en sa faveur depuis avril 2025, mais Donald Trump, préférant prendre des mesures lui-même plutôt que de donner du pouvoir au Congrès, avait freiné le projet jusqu'à ce qu'un accord au début de l'été permette son approbation par le Sénat.

La Chambre des représentants était pressée par le calendrier, les députés devant bientôt quitter Washington pour aller faire campagne pour les élections législatives de mi-mandat, organisées le 3 novembre.

"Une fois que le projet de loi aura été rapidement signé et entrera en vigueur, nous espérons que les Etats-Unis veilleront à sa stricte application afin de mettre fin aux flux financiers alimentant le trésor de guerre du Kremlin", a déclaré Svitlana Romanko, directrice de l'organisation pro-ukrainienne Razom We Stand.

"Chaque jour de retard, c'est un jour où nous devons enterrer davantage de personnes en Ukraine".