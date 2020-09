Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le conflit opposant Arménie et Azerbaïdjan se propage hors du Haut-Karabakh Reuters • 29/09/2020 à 13:57









LE CONFLIT OPPOSANT ARMÉNIE ET AZERBAÏDJAN SE PROPAGE HORS DU HAUT-KARABAKH par Nailia Bagirova et Nvard Hovhannisyan EREVAN/BAKOU/MOSCOU (Reuters) - L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont mutuellement accusés mardi d'avoir ouvert le feu sur des positions éloignées de l'enclave du Haut-Karabakh où les combats se poursuivent pour une troisième journée consécutive, faisant des victimes civiles de plus en plus nombreuses. Depuis dimanche, les affrontements ont fait plusieurs dizaines de morts dans cette région séparatiste d'Azerbaïdjan mais le conflit a essaimé aux frontières qui séparent les deux pays. Selon les autorités arméniennes, un tir d'artillerie ennemie et une attaque de drone ont tué un civil à Vardenis, une localité en Arménie située à une vingtaine de kilomètre de la frontière. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a quant à lui affirmé que l'armée arménienne avait bombardé la région du Dacheskan depuis Vardenis, une déclaration réfutée par Erevan. Cité par l'agence de presse Interfax, le président Ilham Aliev a estimé à dix le nombre de civils azerbaïdjanais tués depuis dimanche. Ces affrontements entre les deux anciennes républiques soviétiques sont les plus importants depuis le cessez-le-feu de 1994 entre les deux pays, qui s'opposent depuis des décennies au sujet du Haut-Karabakh, un territoire enclavé d'Azerbaïdjan peuplé majoritairement d'Arméniens. Ces combats font craindre un embrasement dans cette région du Caucase traversée par des oléoducs essentiels à l'approvisionnement des marchés mondiaux du pétrole et du gaz. La Russie a conclu une alliance de défense avec l'Arménie, majoritairement chrétienne, tandis que la Turquie soutient traditionnellement l'Azerbaïdjan, dont la population essentiellement musulmane partage des origines communes avec les Turcs. D'Athènes, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a exhorté les deux camps à mettre fin aux combats et à travailler avec le groupe de Minsk, une entité créée au début des années 1990 sous l'égide de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) afin d'encourager une résolution politique du conflit. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a quant à lui déclaré que la Russie, également membre du groupe de Minsk, souhaitait également que cessent les affrontements. L'Elysée a par ailleurs fait savoir que la France, qui copréside le groupe de Minsk, entendait mettre en place dans les jours qui viennent une coordination internationale sur le Haut-Karabakh pour établir les responsabilités et trouver une voie de sortie, a fait savoir mardi l'Elysée. (Nailia Bagirova, Nvard Hovhannisyan et Maxim Rodionov; avec Elizabeth Pineau à Paris, version française Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey)

